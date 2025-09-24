[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

삼성전자(005930)가 9월 24일 장 마감 5분 만에 16.54%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 85,400원으로 전 거래일 대비 0.83% 상승하며 보합으로 마감했다. 거래량은 17,196,768주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 두산에너빌리티(034020)는 상승률 4.44%로 상승 마감했다. 검색비율 3위의 SK하이닉스(000660)는 0.97% 하락 마감했다. 검색비율 4위 셀트리온(068270)은 하락률 3.96%의 낙폭으로 하락했다. 검색비율 5위 알테오젠(196170)은 3.63% 하락했다.6위 로보티즈(108490)는 등락률 -5.88%로 하락을 기록했다. 7위 카카오(035720)는 -0.79%의 등락률로 보합 마감했다. 8위 NAVER(035420)는 1.30%의 하락세로 거래를 마쳤다. 9위 HJ중공업(097230)은 2.28% 상승 마감했다. 10위 심텍(222800)은 12.45% 급등했다.이 밖에도 삼성전자우(005935) ▲0.15%, 에이비엘바이오(298380) ▼8.43%, 한화에어로스페이스(012450) ▲5.38%, 다날(064260) ▲1.39%, 우리기술(032820) ▲4.96%, 한미반도체(042700) ▲0.21%, DI동일(001530) ▼16.34%, 삼성중공업(010140) ▲2.58%, 한화오션(042660) ▲0.09%, 펩트론(087010) ▼5.84% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]