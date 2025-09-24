뉴욕 간 당국 수장들… 남은 금감원 직원 1200명, 국회 앞 ‘첫 야간 집회’

이미지 확대 18일 서울 영등포구 여의도 국회의사당역 앞에서 열린 금융감독원 금융소비자보호원 분리 및 금융감독원 공공기관 지정 반대 집회에서 금감원 노동조합원들이 구호를 외치고 있다. 2025.9.18. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 18일 서울 영등포구 여의도 국회의사당역 앞에서 열린 금융감독원 금융소비자보호원 분리 및 금융감독원 공공기관 지정 반대 집회에서 금감원 노동조합원들이 구호를 외치고 있다. 2025.9.18. 연합뉴스

금융위원회와 금융감독원 수장이 대통령 해외 순방에 동행한 사이 금융감독체계 개편을 둘러싼 갈등이 최고조에 달했다. 25일 정부조직법 개정안이 국회 본회의에 상정될 예정인 가운데, 금감원 직원들은 퇴근 후 국회 앞에서 첫 야간 집회를 연다.24일 금융당국과 금융권에 따르면 이억원 금융위원장과 이찬진 금감원장은 이재명 대통령의 유엔총회 순방 일정에 맞춰 24∼26일(현지시간) 뉴욕에서 열리는 ‘대한민국 투자 서밋’ 등 국가 투자설명(IR) 행사에 참석한다. 정부조직법 개정안이 본회의에 오르는 25일에도 한국을 비우는 만큼, 조직 개편을 둘러싼 내부 반발을 수습해야 할 두 수장의 공백이 불만을 키운다는 지적이 제기된다.여당인 더불어민주당은 25일 본회의에서 정부조직법 개정안을 처리할 방침이다. 개정안에는 금융위를 금융감독위원회로 전환하고 기획재정부를 재정경제부와 기획예산처로 분리하는 내용이 담겼다. 다만 금융감독위원회 설치법(금감위 설치법)의 경우 정무위 논의조차 진행되지 않아 통과 여부가 불투명하다. 정무위원장을 맡고 있는 윤한홍 국민의힘 의원은 “밀실 졸속안”이라며 반대 입장을 고수하고 있다.민주당은 정무위 단계에서 막힐 경우 패스트트랙 지정을 통해 법안을 밀어붙인다는 계획이다. 패스트트랙이 적용되면 최대 180일간 상임위 심사를 거쳐야 한다. 이후 법사위·본회의 절차까지 고려하면 내년 3~4월로 넘어갈 가능성이 크다. 사실상 이번 본회의에서 표결이 이뤄질지, 아니면 장기전으로 접어들지가 분수령이 될 전망이다.금감원 직원들은 이날 오전부터 서울 5대 시중은행 본점 앞에서 “감독기관 두 배, 업무부담 두 배”라는 피켓을 들고 1인 시위를 벌였다. 금소원이 분리·신설되면 은행권이 금감원과 금소원 등 두 기관의 검사를 받고 분담금까지 늘어난다는 점을 강조하기 위해서다.노조 차원에서는 이날 오후 6시 30분부터 여의도 국회 앞에서 설립 이후 첫 야간 집회를 연다. 지난 9일부터 이어온 검은 옷 시위에 이어 본회의 하루 전날 대규모로 결집하겠다는 것이다. 노조는 집회뿐 아니라 파업과 대체 법안 마련까지 검토하며 대응 수위를 높이고 있다. “최장 330일이 끝나는 날까지 쟁의하겠다”는 강경 발언도 나온다.조직 내 내부 긴장도 고조되고 있다. 이찬진 원장은 전날 부원장·부원장보 등 임원 11명 전원에게 사표 제출을 요구했다. 앞서 기획재정부와 금융위 1급 간부 전원이 사표를 낸 데 이어 금감원까지 동참하면서 경제부처 전반에 ‘인사 태풍’이 몰아치는 모양새다. 사표 수리 여부는 아직 미정이지만 금감원 내부에서는 “조직 안정성을 해친다”는 반발이 거세다.