풀리오, 24일 네이버 브랜드데이 하루 특가 진행.. 최대 59% 단독 할인 및 이벤트 마련

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

풀리오, 24일 네이버 브랜드데이 하루 특가 진행.. 최대 59% 단독 할인 및 이벤트 마련

입력 2025-09-24 10:52
수정 2025-09-24 10:56
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
사진=풀리오 제공
사진=풀리오 제공


프리미엄 홈케어 브랜드 풀리오(PULIO)는 9월 24일 네이버 N+스토어에서 브랜드데이를 열고, 다양한 할인 혜택과 고객 참여형 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

이번 브랜드데이에서는 풀리오 인기 제품을 최대 59% 할인된 가격으로 선보이며, 오전 11시부터 1시간동안 진행되는 네이버 쇼핑라이브 방송을 통해 추가 혜택도 제공할 예정이다.

할인 쿠폰 혜택도 다양하게 준비됐다. 스토어 알림받기 쿠폰은 3만원 이상 구매 시 적용 가능하며, 선착순으로 제공되는 추석 특선물 쿠폰은 5만원 이상 구매 시 최대 5000원까지 할인된다. 최대 할인가 이상의 가격 혜택을 누릴 수 있는 셈이다. 또한 네이버 N+ 멤버십 가입 고객은 최종 결제 금액 기준으로 최대 5%의 네이버 포인트 적립 혜택을 받을 수 있다.

고객 대상 이벤트도 마련됐다. 구매 인증 이벤트를 통해 총 5명에게 ‘풀리오 에어 괄사 마사지기’를 증정하며, 소통왕 고객 1명에게는 ‘등허리 쿠션 마사지기’가 제공된다. 방송 중 최종 결제 금액이 가장 높은 고객 1명에게는 ‘넥풀러 홈케어 세트’가 증정된다. 이와 함께 9월 한 달간 리뷰를 작성한 고객 중 20명을 선정해 네이버 포인트 5000원을 제공하는 이벤트도 진행된다.

풀리오 스토어 상품은 무료 배송과 오늘출발(N배송) 서비스를 통해 신속하게 받아볼 수 있으며, 설치가 필요한 ‘리올랙스 멀티 체어’는 별도 해피콜을 통해 배송일을 확정한다.



풀리오 관계자는 “이번 네이버 브랜드데이는 추석을 맞아 고객 성원에 보답하고자 마련된 행사”라며 “다양한 혜택과 이벤트를 통해 더 많은 고객이 풀리오 제품을 합리적인 가격에 경험할 수 있기를 기대한다”고 전했다.
온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로