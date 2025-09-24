[서울데이터랩]아스터 아발란체 지캐시 1시간 상승률 상위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 아스터는 1시간 등락률에서 4.17% 상승하며 가장 높은 상승률을 기록했다. 현재 아스터의 가격은 2812원에 거래되고 있다. 24시간 등락률은 48.34%로, 단기적으로 강한 상승세를 보이고 있다. 24시간 거래량은 3조 4752억 원에 달하며, 시가총액은 4조 6630억 원으로 전체 37위를 차지하고 있다.아발란체는 1시간 동안 3.35% 상승했다. 현재 아발란체의 가격은 4만 9348원이며, 24시간 등락률은 13.42%로 확인된다. 24시간 동안의 거래량은 3조 8796억 원에 이르며, 시가총액은 20조 8388억 원으로 시가총액 순위 12위를 기록하고 있다. 아발란체는 최근 지속적인 상승세를 보이며 투자자들의 관심을 끌고 있다.지캐시는 1시간 동안 2.43% 상승하며 현재 가격이 7만 257원이다. 24시간 등락률은 5.54%로, 비교적 안정적인 상승세를 유지하고 있다. 거래량은 1418억 206만 원으로, 시가총액은 1조 1402억 원에 달하며 시가총액 순위 90위에 위치해 있다.한편, 월드코인은 1시간 동안 1.68% 상승하여 현재 1878원에 거래되고 있다. 24시간 등락률은 3.25%이며, 거래량은 6791억 2023만 원이다. 시가총액은 3조 8483억 원으로, 순위는 42위에 랭크되어 있다. 월드코인 역시 꾸준한 상승세를 나타내고 있다.같은 시각 맨틀은 1.12% 상승하여 현재 2524원에 거래되고 있다. 24시간 등락률은 10.06%로 나타났으며, 거래량은 8738억 2243만 원에 달한다. 시가총액은 8조 2133억 원으로, 시가총액 순위 25위를 기록하고 있다. 맨틀은 최근 상승세를 이어가는 중이다.카이아는 1시간 등락률에서 1.05% 상승하며, 현재 215원에 거래되고 있다. 니어프로토콜은 0.88% 상승하여 4240원의 가격을 기록하고 있다. 에이브는 0.66% 상승하여 현재 38만 6822원이다. 스카이 프로토콜은 0.65% 상승하며 현재 93원에 거래 중이다. 카스파는 0.52% 상승하여 111원의 가격을 보이고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]