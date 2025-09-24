[서울데이터랩]빅테크 7종목, 전반적 하락세

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]빅테크 7종목, 전반적 하락세

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-24 08:58
수정 2025-09-24 08:58
23일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 대체로 하락세를 보였다. 아마존닷컴(AMZN)과 엔비디아(NVDA), 마이크로소프트(MSFT) 등 주요 종목의 주가가 하락하며 시장 전반에 영향을 미쳤다.

엔비디아는 전일 대비 2.82% 하락한 178.43달러로 마감했다. 아마존닷컴은 3.04% 하락하여 220.71달러를 기록했다. 마이크로소프트는 1.01% 하락한 509.23달러로 거래를 마쳤다.

애플(AAPL)은 0.64% 하락한 254.43달러로 보합세를 나타냈다. 메타(META)는 1.28% 하락하여 755.40달러를 기록했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 0.34% 하락한 251.66달러였다. 브로드컴(AVGO)은 0.04% 상승한 338.94달러로 마무리했다.



금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 190,559,845주, 거래대금은 342억 달러로 약 47조 7,045억원에 달했다. 이는 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중이 7.9%에 해당한다. 아마존닷컴의 거래량은 82,473,549주, 거래대금은 356억 달러로 약 49조 6,530억원이며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 25.1%다. 마이크로소프트는 19,760,007주의 거래량과 101억 달러의 거래대금으로 약 14조 602억원에 이르렀으며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 2.7%에 해당한다.
정연호 기자
