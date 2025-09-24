[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-24 08:58
수정 2025-09-24 08:58
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


23일(현지시간), 미국 증시의 주요 지수들은 전반적으로 하락세를 보였다. 다우존스, 나스닥 종합, S&P 500 지수는 모두 하락했으며, 특히 나스닥 종합 지수는 큰 폭의 하락을 기록했다.

다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 46,292.78로 마감하여 전일 대비 88.76포인트 하락(-0.19%)했다. 거래량은 552,042천주로 집계되었으며, 시작가는 46,364.11, 최고가는 46,714.27, 최저가는 46,217.58이었다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 22,573.47을 기록하며 215.50포인트 하락(-0.95%)했다. 하루 거래량은 1,736,947천주였으며, 시작가 22,782.72, 최고가 22,785.13, 최저가 22,539.04로 나타났다. S&P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 6,656.92로 마감하여 전일 대비 36.83포인트 하락(-0.55%)했다. 거래량은 3,104,179천주로 기록되었고, 시작가는 6,692.44, 최고가는 6,699.52, 최저가는 6,645.58이었다.

반면, 다우운송 지수는 15,703.36으로 마감하며 92.42포인트 상승(0.59%)했다. 필라델피아 반도체 지수는 6,308.21로 마감하여 전일 대비 21.91포인트 하락(-0.35%)했다. 나스닥 100 지수는 24,580.17로 마감하며 180.91포인트 하락(-0.73%)했다.

한편, VIX 지수는 16.64로 마감하여 전일 대비 0.54포인트 상승(3.35%)했다. VIX 지수가 20 미만인 것은 시장이 비교적 안정적인 상태임을 시사한다.

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로