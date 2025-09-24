[서울데이터랩]지캐시 맨틀 스카이프로토콜 1시간 상승률 상위

이미지 확대
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 기준으로 시가총액 300위권 내 암호화폐 중 1시간 등락률이 가장 높은 종목은 지캐시다. 지캐시는 현재 7만 4728원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 6.36% 상승했다. 24시간 등락률은 10.87%로 나타났으며, 거래량은 1499억 4283만원에 달한다. 이는 최근 시장의 관심이 집중되면서 단기적으로 큰 움직임을 보이고 있는 것으로 분석된다.
맨틀은 현재 2572원에 거래되며, 1시간 등락률은 1.84%로 지캐시 다음으로 높은 상승률을 기록했다. 24시간 동안 11.10% 상승세를 보였고, 거래량은 8873억 4997만원을 기록하고 있다. 이는 시장 내에서 맨틀의 가치가 재조명되면서 적지 않은 투자 유입이 이루어졌음을 시사한다.
스카이 프로토콜은 현재 95원에 거래되며, 1시간 등락률은 1.69%를 기록했다. 24시간 등락률은 -0.52%로, 24시간 동안에는 하락세를 보였으나, 단기적으로 회복세를 보이고 있다. 거래량은 423억 3968만원으로 집계되었다. 이는 스카이 프로토콜의 가격 변동성이 커지고 있음을 나타낸다.
한편, 콘플럭스는 209원에 거래되며, 1시간 등락률은 1.32%다. 팬케이크스왑은 3853원에 거래되며, 1시간 등락률은 1.16%를 기록했다. 퀀트는 12만 9528원에 거래되며, 1시간 등락률은 1.15%다. 펏지 펭귄은 41원에 거래되며, 1시간 등락률은 0.79%를 기록했다. 비앤비는 142만 6212원에 거래되며, 1시간 등락률은 0.72%다. 비트텐서는 43만 8310원에 거래되며, 1시간 등락률은 0.65%다. 도지코인은 335원에 거래되며, 1시간 등락률은 0.59%를 기록했다.
같은 시각, 위의 종목들은 각각의 시장 상황에 따라 다양한 변동성을 보이며 투자자들의 주목을 받고 있다. 특히 지캐시와 맨틀의 경우, 단기적인 급등세가 눈에 띄며 시장 내에서의 주목도가 높아지고 있다.
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
