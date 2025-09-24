유기농 원료로 ‘혈당 관리’ 돕는 건강즙

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

유기농 원료로 ‘혈당 관리’ 돕는 건강즙

곽소영 기자
곽소영 기자
입력 2025-09-24 01:17
수정 2025-09-24 01:17
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

주식회사 옻이랑
김소형원방 좋은당

이미지 확대


큰 일교차가 이어지는 가을철 다가오는 추석 명절을 맞아 건강식품전문 ‘주식회사 옻이랑’이 김소형 원방과 협업해 혈당 관리에 도움을 주는 건강즙 ‘김소형원방 좋은당’을 선보였다.

김소형 원방은 전통 한의학과 생약 연구로 잘 알려진 경희대 한의과대학원 한의학 박사다.

‘김소형원방 좋은당’은 100% 국내산 유기농 원료만을 엄선해 담아낸 것이 특징으로, 주요 성분으로는 여주, 돼지감자, 구지뽕, 바나바잎이 포함돼 있다.

특히 명절에는 전 등 기름진 음식과 과식, 불규칙한 생활 습관으로 인해 혈당 조절이 어려워지는 경우가 많아 보다 체계적인 관리가 필요하다는 것이 옻이랑의 설명이다.

국내산 여주에는 천연 인슐린 성분으로 알려진 ‘폴리펩타이드-P’와 ‘차란틴’이 풍부해 혈당 저하에 도움을 준다. 바나바잎의 ‘코로솔산’ 성분은 인슐린 민감성을 개선하고 혈당을 안정적으로 조절하는 효과가 있다.

돼지감자에 함유된 천연 프리바이오틱 성분인 ‘이눌린’은 혈당 흡수를 억제하고 인슐린 분비를 조절해 당뇨병 예방 및 관리에 도움을 주는 성분이다.

구지뽕 역시 전통적으로 혈당 조절과 항산화 작용에 효과적인 것으로 알려져 있다.

‘김소형원방 좋은당’은 김소형 원방이 국내산 유기농 원료를 바탕으로 오랜 연구 끝에 완성한 생약 성분 조합 노하우를 담아냈으며, 옻이랑의 높은 품질 기준과 생산 관리 시스템을 통해 완성도를 높였다.

옻이랑 관계자는 “모두가 힘든 시기를 보내고 있는 만큼 건강과 경제를 모두 챙길 수 있는 제품을 준비할 수 있어 매우 뜻깊다”며 “이번 추석 명절에는 김소형원방 좋은당을 통해 혈당 건강을 챙기며 소중한 가족과 풍요로운 명절을 보내시길 바란다”고 말했다.
곽소영 기자
2025-09-24 39면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로