유기농 원료로 ‘혈당 관리’ 돕는 건강즙

주식회사 옻이랑

김소형원방 좋은당

2025-09-24 39면

큰 일교차가 이어지는 가을철 다가오는 추석 명절을 맞아 건강식품전문 ‘주식회사 옻이랑’이 김소형 원방과 협업해 혈당 관리에 도움을 주는 건강즙 ‘김소형원방 좋은당’을 선보였다.김소형 원방은 전통 한의학과 생약 연구로 잘 알려진 경희대 한의과대학원 한의학 박사다.‘김소형원방 좋은당’은 100% 국내산 유기농 원료만을 엄선해 담아낸 것이 특징으로, 주요 성분으로는 여주, 돼지감자, 구지뽕, 바나바잎이 포함돼 있다.특히 명절에는 전 등 기름진 음식과 과식, 불규칙한 생활 습관으로 인해 혈당 조절이 어려워지는 경우가 많아 보다 체계적인 관리가 필요하다는 것이 옻이랑의 설명이다.국내산 여주에는 천연 인슐린 성분으로 알려진 ‘폴리펩타이드-P’와 ‘차란틴’이 풍부해 혈당 저하에 도움을 준다. 바나바잎의 ‘코로솔산’ 성분은 인슐린 민감성을 개선하고 혈당을 안정적으로 조절하는 효과가 있다.돼지감자에 함유된 천연 프리바이오틱 성분인 ‘이눌린’은 혈당 흡수를 억제하고 인슐린 분비를 조절해 당뇨병 예방 및 관리에 도움을 주는 성분이다.구지뽕 역시 전통적으로 혈당 조절과 항산화 작용에 효과적인 것으로 알려져 있다.‘김소형원방 좋은당’은 김소형 원방이 국내산 유기농 원료를 바탕으로 오랜 연구 끝에 완성한 생약 성분 조합 노하우를 담아냈으며, 옻이랑의 높은 품질 기준과 생산 관리 시스템을 통해 완성도를 높였다.옻이랑 관계자는 “모두가 힘든 시기를 보내고 있는 만큼 건강과 경제를 모두 챙길 수 있는 제품을 준비할 수 있어 매우 뜻깊다”며 “이번 추석 명절에는 김소형원방 좋은당을 통해 혈당 건강을 챙기며 소중한 가족과 풍요로운 명절을 보내시길 바란다”고 말했다.