유기농 인증받은 中 와인… 한식에 제격

동원와인플러스

‘실버 하이츠’

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

2025-09-24 37면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

중국 닝샤 지역의 대지를 세계 와인 무대에 올려세운 프리미엄 부티크 와이너리 ‘실버 하이츠’가 지난 7월 동원와인플러스를 통해 국내에 공식 출시됐다. 중국에서 프리미엄 와인의 새로운 가능성을 열어온 실버 하이츠는 이번 수입을 계기로 한국 소비자에게도 첫선을 보이며 주목받고 있다.2007년 설립된 실버 하이츠는 중국 와인의 품질과 가치를 새롭게 정의해온 가족 경영 와이너리다. 설립자이자 수석 와인메이커인 엠마 가오는 프랑스 보르도에서 와인 양조학을 전공한 뒤, 보르도의 저명한 와이너리인 ‘샤또 깔롱 세귀르’에서 경력을 쌓았다. 그는 아버지 가오 린과 함께 닝샤 고지대의 독창적인 테루아와 프랑스 전통 양조 철학을 접목해 설립 초기부터 국제 무대에서 이목을 끄는 와인을 선보였다.실버 하이츠는 중국 와이너리 가운데 최초로 유기농 인증을 획득하며 지속 가능한 와인 생산의 선구자로 자리매김했다. 나아가 최근에는 바이오다이내믹 농법을 도입해 자연과의 조화를 추구하는 친환경 철학을 공고히 하고 있다. 이러한 노력은 와인의 품질로 이어져 국제 와인 품평회와 해외 주요 매체에서 중국 와인으로서는 이례적으로 높은 평가를 이끌어냈고 ‘중국 와인의 새 지평을 연 브랜드’로 자리 잡았다. 중국 와인의 새로운 기준을 제시해온 브랜드가 국내에 도입된 것은, 세계 와인 시장의 흐름이 다변화되고 있음을 보여주는 사례다. 한국 소비자들은 ﻿최근 아시아 와인의 부상과 함께 새로운 스타일의 와인에 대한 호기심도 높아지고 있다.실버 하이츠는 중국 프리미엄 와인의 매력과 가치를 국내 시장에 전할 수 있는 상징적인 브랜드로 평가된다. 중국 고지대의 ﻿테루아와 프랑스식 양조 철학이 어우러져 다양한 한식 요리와 잘 어울린다. 실버 하이츠의 대표 와인인 ‘더 서밋’은 와이너리의 철학과 정수를 집약한 플래그십 와인으로 한정 생산된다. 잘 익은 포도에서 오는 농밀한 풍미와 정교한 구조감은 고급스러운 선물용으로도 손색이 없다.