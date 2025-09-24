전복 49%·1등급 한우 34% 할인 판매

우체국쇼핑

전국 특산물 ‘추석 선물대전’

이미지 확대 지난 11일 서울 명동 포스트타워에서 우체국쇼핑 모델인 개그맨 문세윤씨와 우정사업본부 홍보모델들이 전국 우수 특산물을 홍보하고 있다.

우정사업본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 11일 서울 명동 포스트타워에서 우체국쇼핑 모델인 개그맨 문세윤씨와 우정사업본부 홍보모델들이 전국 우수 특산물을 홍보하고 있다.

우정사업본부 제공

2025-09-24 33면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

우체국쇼핑이 민족 최대 명절인 추석을 맞아 전국 우수 특산물을 최대 40% 이상 할인 판매한다. 장바구니 물가 부담을 줄이고자 할인율을 확대하고 고객 맞춤형 쿠폰 지급, 경품 행사 등 다양한 이벤트도 준비했다.과학기술정보통신부 우정사업본부는 다음달 12일까지 전국 우수 특산물을 할인 판매하는 ‘2025년 우체국쇼핑 추석 선물대전’을 연다고 23일 밝혔다.이번 행사는 연중 가장 큰 규모의 할인행사로 전복(8~9미, 1㎏)을 49% 할인한 3만 8000원에 판매한다. 1등급 한우(국거리·불고기, 1.5㎏)는 34% 할인된 7만 3000원에, 곶감(특, 2.6㎏)도 4만 9900원(38% 할인)에 판다. 또한 김, 사과·배, 한과 등 추석 인기 선물 상품도 실속 있는 가격으로 선보인다.우체국쇼핑은 구매자별 맞춤 혜택을 위해 직접 고를 수 있는 ‘최대 1만원 쿠폰’과 ‘요일별 선착순 쿠폰’을 제공한다. 특히 올해는 우체국쇼핑 첫 구매자를 대상으로 한정 수량 상품을 100원에 살 수 있는 ‘단돈 100원 특가’ 혜택도 마련했다. 다채로운 고객 참여형 이벤트도 진행된다. 상품 구매 후 상품평 작성자에게 세탁기, 에어드레서 등 경품 이벤트 참여 기회를 제공한다. 또 인스타그램, 유튜브 등 우체국쇼핑 SNS 이벤트 참여시 인기 간식 상품과 우체국쇼핑 온라인상품권을 준다.눈에 띄는 기획전도 다양하게 선보인다. ‘슈퍼 브랜드위크’에서는 매주 인기 특산물 브랜드 상품을 특별 할인 쿠폰과 함께 만나볼 수 있다. 이외에도 ▲추석 맞춤 한상 ▲장바구니 물가타파 ▲카드 동봉 선물 ▲고급 포장 선물전 등을 운영해 소비자들의 명절 선물 고민을 덜어줄 것으로 기대된다.조해근 우정사업본부장은 “고물가에도 부담 없이 좋은 선물을 주고받을 수 있도록 최선을 다해 행사를 준비했다”며 “우체국쇼핑 추석 선물대전으로 따뜻하고 넉넉한 명절이 되길 바란다”고 말했다.우체국쇼핑은 전국 우체국, 우체국쇼핑몰, 우편고객센터를 통해 쉽고 편리하게 주문할 수 있다. 한편, 우정사업본부 산하 한국우편사업진흥원은 추석을 앞두고 우체국쇼핑 농수축산물 공급업체 2000여곳에 400억원 규모의 판매 대금을 조기 지급한다. 자금 수요가 집중되는 명절 전 협력업체의 부담을 완화하기 위한 상생 협력 방안이라는 설명이다.