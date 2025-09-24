셀트리온 ‘일라이 릴리’ 美 생산 공장 인수

방금 들어온 뉴스

셀트리온 ‘일라이 릴리’ 美 생산 공장 인수

김현이 기자
김현이 기자
입력 2025-09-23 18:10
수정 2025-09-23 18:10
1.4조원 투자… “관세 리스크 제거”

셀트리온이 글로벌 제약사 ‘일라이 릴리’의 미국 공장 인수와 증설에 총 1조 4000억원을 투자한다.

셀트리온 미국법인은 23일 약 4600억원(3억 3000만 달러)에 미국 뉴저지주 브랜치버그에 있는 일라이 릴리의 바이오의약품 생산 공장 인수 계약을 체결했다고 밝혔다. 공장 인수 대금을 포함해 초기 운영비 등으로 총 7000억원을 투자하고, 이후 공장 유휴부지에 추가로 7000억원 이상 투입해 시설을 증설할 방침이다.

서정진 셀트리온그룹 회장은 이날 온라인 간담회에서 “이번 미국 공장 인수를 통해 ‘메이드 인 USA’로 관세에 대한 불확실성을 완전히 제거했다”고 했다. 앞서 셀트리온은 2년치 재고의 미국 이전, 현지 위탁생산(CMO)사 계약 확대 등을 통해 미국의 관세 정책에 대응해 왔다.

셀트리온은 지난 7월 말 글로벌 기업 두 곳을 제치고 우선협상대상자로 선정된 지 2개월 만에 본계약을 체결하게 됐다. 연말까지 공장 인수 절차를 종료하는 게 목표다. 특히 현지 인력 고용도 그대로 승계해 생산 연속성과 전문성을 확보했다. 일라이 릴리와 위탁생산(CMO) 계약도 체결해 매출 확대와 투자금 조기 회수 효과도 기대하고 있다.

서 회장은 “연내 미국 정부 승인을 받고 업무 인수인계 작업 등을 마치면 내년 말부터 셀트리온 및 일라이 릴리 제품을 생산할 예정”이라고 내다봤다.

김현이 기자
2025-09-24 19면
2025-09-24 19면
