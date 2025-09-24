셀트리온 ‘일라이 릴리’ 美 생산 공장 인수

1.4조원 투자… “관세 리스크 제거”

셀트리온이 글로벌 제약사 ‘일라이 릴리’의 미국 공장 인수와 증설에 총 1조 4000억원을 투자한다.셀트리온 미국법인은 23일 약 4600억원(3억 3000만 달러)에 미국 뉴저지주 브랜치버그에 있는 일라이 릴리의 바이오의약품 생산 공장 인수 계약을 체결했다고 밝혔다. 공장 인수 대금을 포함해 초기 운영비 등으로 총 7000억원을 투자하고, 이후 공장 유휴부지에 추가로 7000억원 이상 투입해 시설을 증설할 방침이다.서정진 셀트리온그룹 회장은 이날 온라인 간담회에서 “이번 미국 공장 인수를 통해 ‘메이드 인 USA’로 관세에 대한 불확실성을 완전히 제거했다”고 했다. 앞서 셀트리온은 2년치 재고의 미국 이전, 현지 위탁생산(CMO)사 계약 확대 등을 통해 미국의 관세 정책에 대응해 왔다.셀트리온은 지난 7월 말 글로벌 기업 두 곳을 제치고 우선협상대상자로 선정된 지 2개월 만에 본계약을 체결하게 됐다. 연말까지 공장 인수 절차를 종료하는 게 목표다. 특히 현지 인력 고용도 그대로 승계해 생산 연속성과 전문성을 확보했다. 일라이 릴리와 위탁생산(CMO) 계약도 체결해 매출 확대와 투자금 조기 회수 효과도 기대하고 있다.서 회장은 “연내 미국 정부 승인을 받고 업무 인수인계 작업 등을 마치면 내년 말부터 셀트리온 및 일라이 릴리 제품을 생산할 예정”이라고 내다봤다.