[서울데이터랩]에스투더블유 29.98% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]에스투더블유 29.98% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-23 17:17
수정 2025-09-23 17:17
이미지 확대


23일 오후 15시 40분 에스투더블유(488280)가 등락률 +29.98%로 상승률 1위로 마감했다. 에스투더블유는 장 중 8,574,885주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 6,850원 오른 29,700원에 마감했다.

한편 에스투더블유의 PER은 -14.46으로 수익성이 낮거나 적자를 기록하고 있을 가능성을 시사하나, ROE는 111.77%로 매우 높은 수익성을 보였다. 이는 기업의 자기자본이익률이 높아 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있다.

이어 상승률 2위 프로티나(468530)는 주가가 +29.94% 폭등하며 종가 43,400원에 상승 마감했다. 상승률 3위 아모센스(357580)의 주가는 11,380원으로 +29.91% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 비올(335890)은 +29.90% 상승하며 27,150원에 마감했다. 상승률 5위 에코글로우(159910)는 +29.89%의 상승세를 타고 종가 791원에 마감했다.

6위 한라캐스트(125490)는 종가 8,660원으로 +23.01% 상승 마감했다. 7위 엠플러스(259630)는 종가 14,930원으로 +15.92% 상승 마감했다. 8위 큐알티(405100)는 종가 19,150원으로 +15.78% 상승 마감했다. 9위 한국피아이엠(448900)은 종가 16,250원으로 +14.68% 상승 마감했다. 10위 마음AI(377480)는 종가 23,600원으로 +13.73% 상승 마감했다.



이밖에도 코오롱티슈진(950160) ▲13.29%, 씨피시스템(413630) ▲13.13%, 소프트캠프(258790) ▲12.69%, 로보티즈(108490) ▲12.53%, 폴라리스AI(039980) ▲12.42%, 아이티켐(309710) ▲12.00%, 지엘팜텍(204840) ▲10.90%, 싸이버원(356890) ▲10.88%, 알피바이오(314140) ▲10.57%, 큐라클(365270) ▲10.45% 등을 기록하며 금일 증시를 강세로 마감했다.

한 전문가에 따르면, 에스투더블유의 최근 상승은 높은 ROE와 같은 강력한 재무 지표가 긍정적으로 반영된 결과일 수 있다. 그러나 PER이 음수인 점은 여전히 투자자들에게 주의를 요하는 부분으로, 주가의 지속적인 상승을 위해서는 실질적인 이익 개선이 필요하다고 분석했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
