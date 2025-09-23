[서울데이터랩]텔코웨어 29.97% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

23일 오후 15시 35분 텔코웨어(078000)가 등락률 +29.97%로 상승률 1위로 마감했다. 텔코웨어는 장 중 1,413,014주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 4,360원 오른 18,910원에 마감했다.한편 텔코웨어의 PER은 36.72로, 이는 시장 평균에 비해 다소 높은 수준일 수 있으며, ROE는 4.48%로 기업의 수익성 측면에서 크게 뛰어난 수준은 아니지만 안정적인 성과를 내고 있는 것으로 볼 수 있다.이어 상승률 2위 코오롱모빌리티그룹우(45014K)는 주가가 29.95% 급등하며 종가 39,700원에 상승 마감했다. 상승률 3위 코오롱모빌리티그룹(450140)의 주가는 15,170원으로 20.30% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 우진(105840)은 15.98% 상승하며 15,100원에 마감했다. 상승률 5위 이수스페셜티케미컬(457190)은 12.28%의 상승세를 타고 종가 51,200원에 마감했다.6위 일신석재(007110)는 종가 2,205원으로 11.65% 상승 마감했다. 7위 셀트리온(068270)은 종가 184,200원으로 8.93% 상승 마감했다. 8위 한일철강(002220)은 종가 3,395원으로 7.27% 상승 마감했다. 9위 한국전자홀딩스(006200)는 종가 785원으로 7.24% 상승 마감했다. 10위 빙그레(005180)는 종가 78,800원으로 6.78% 상승 마감했다.이밖에도 SK오션플랜트(100090) ▲6.26%, 부산산업(011390) ▲6.10%, 롯데손해보험(000400) ▲5.44%, 파라다이스(034230) ▲5.11%, 한미약품(128940) ▲5.05%, 남광토건(001260) ▲4.57%, 코오롱(002020) ▲4.54%, 경보제약(214390) ▲4.42%, 지역난방공사(071320) ▲4.21%, 인디에프(014990) ▲4.16% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.전문가는 텔코웨어의 이번 주가 상승에 대해 “텔코웨어는 IT 및 통신솔루션 분야에서 꾸준히 성과를 내고 있으며, 이번 상승세는 시장의 긍정적인 반응을 반영하는 것으로 보인다”고 말했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]