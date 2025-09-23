[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

방금 들어온 뉴스

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-23 17:17
수정 2025-09-23 17:17
삼성전자(005930)가 9월 23일 장 마감 5분 만에 14.71%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 84,700원으로 전 거래일 대비 1.44%(1,200원) 상승하며 강보합으로 마감했다. 거래량은 22,651,144주를 기록했다.

이어 검색비율 2위의 셀트리온(068270)은 상승률 8.93%로 상승 마감했다. 검색비율 3위의 SK하이닉스(000660)는 2.85% 상승 마감했다. 검색비율 4위 카카오(035720)는 하락률 4.67%로 하락했다. 검색비율 5위 두산에너빌리티(034020)는 1.12% 상승하며 강보합으로 마감했다.

6위 알테오젠(196170)은 등락률 -4.93%로 하락을 기록했다. 7위 로보티즈(108490)는 12.53%의 급등세로 거래를 마쳤다. 8위 DI동일(001530)은 -29.88%의 하락세로 최저가를 기록했다. 9위 한미반도체(042700)는 3.00% 상승 마감했다. 10위 에스투더블유(488280)는 29.98% 상승하며 상한가로 마감했다.



이 밖에도 한화오션(042660) ▲0.82%, NAVER(035420) ▼0.43%, 한라캐스트(125490) ▲23.01%, HJ중공업(097230) ▼2.23%, HMM(011200) ▼2.97%, 삼성전자우(005935) ▲0.75%, 디앤디파마텍(347850) ▼4.64%, 테크윙(089030) ▲5.45%, 현대차(005380) ▲0.46%, 삼성SDI(006400) ▲1.20% 등이 많이 검색되고 있다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로