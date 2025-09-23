[서울데이터랩]빅테크 TOP7 혼조세 마감

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]빅테크 TOP7 혼조세 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-23 08:46
수정 2025-09-23 08:46
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


22일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 대체로 혼조세를 보였다. 엔비디아(NVDA)와 애플(AAPL)은 상승세를 기록했으나, 마이크로소프트(MSFT)는 소폭 하락했다.

엔비디아는 전일보다 3.93% 상승한 183.61달러에 거래를 마쳤다. 애플은 4.31% 상승하며 256.08달러로 장을 마감했다. 두 종목 모두 강한 상승세를 보였다. 반면, 마이크로소프트는 0.67% 하락하여 514.45달러로 마무리됐다.

아마존닷컴은 1.66% 하락했다. 메타는 1.63% 하락하며 약세를 보였다. 알파벳 Class A는 0.86% 하락했다. 브로드컴은 1.61% 하락했다.



금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 267,489,202주, 거래대금은 484억 달러로 약 67조 3,905억원이었다. 이는 엔비디아의 시가총액 대비 10.85%를 기록했다. 애플의 거래대금은 267억 달러로 약 37조 1,028억원이며, 시가총액 대비 7.02%였다. 마이크로소프트는 102억 달러, 약 14조 2,299억원의 거래대금을 기록하며 시가총액 대비 2.67%였다.
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로