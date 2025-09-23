코트라, 산업부와 美 관세 ‘범정부 지원체계’ 가동

강경성 사장 “글로벌 진출 디딤돌”

산업통상자원부와 대한무역투자진흥공사(코트라)는 미국의 관세 조치에 대응하기 위한 ‘범정부 지원체계’를 가동한다고 22일 밝혔다.이날 서울 서초구 코트라 본사에서 범정부 지원체계의 일환으로 ▲철강 파생상품 기업 지원 간담회 ▲관세대응 설명회 ▲1대1 맞춤형 관세 상담회 등이 진행됐다. 행사는 미국의 관세 부과로 어려움을 겪는 업계 애로를 현장에서 듣고 범정부 차원의 해법을 제시하기 위해 마련됐다.철강 파생상품 간담회에서는 50% 관세율로 피해를 본 200여개 기업이 참여해 미국의 관세 동향을 공유하고 대응 전략을 논의했다. 코트라는 ‘철강 및 파생상품 관련 미 관세부과 조치 현황’을 설명하고, 서울세관이 ‘관세절감 대응전략’을 소개했다. 1대1 맞춤형 상담회에서도 100여개 기업이 참가했다. 미국 및 한국 변호사, 관세사가 개별 기업 상황에 맞는 심층 상담을 진행했다.코트라는 이달에만 전국 11개 지역에서 관세대응 설명회를 열어 수출 상담을 진행하고 있다. 강경성 사장은 “코트라가 수출 현장의 애로를 듣고 해결하는 파수꾼 역할을 하면서 한국 기업이 글로벌 시장에 진출하기 위한 디딤돌이 되겠다”고 밝혔다.