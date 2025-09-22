[서울데이터랩]스토리 월드 리버티 파이낸셜 토큰 라이트코인 1시간 상승률 상위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 10월 15일 기준 1시간 등락률 상위 종목은 스토리, 월드 리버티 파이낸셜 토큰, 라이트코인이다.스토리는 1시간 동안 3.69% 상승하며 가장 큰 폭의 상승률을 기록했다. 현재가는 1만 9098원으로, 24시간 동안 25.55%의 상승률을 보였다. 거래량은 24시간 기준으로 5670억 1322만 원에 이르며, 시가총액은 5조 9718억 원으로 시장 내 위치를 확고히 하고 있다.월드 리버티 파이낸셜 토큰은 1시간 동안 1.34% 상승했다. 현재가는 343원이며, 24시간 동안의 등락률은 9.85%로 기록됐다. 24시간 거래량은 1조 5903억 원으로 집계되었으며, 시가총액은 8조 4573억 원에 달한다.라이트코인은 1시간 동안 0.48% 상승하며, 현재가 16만 1301원이다. 24시간 기준으로 등락률은 0.68%이며, 5086억 9372만 원의 거래량을 기록했고, 시가총액은 12조 3110억 원에 달한다.한편, 비앤비는 1시간 동안 0.45% 상승했으며, 팬케이크스왑은 0.43%의 상승률을 보였다. 엠와이엑스 파이낸스와 아발란체는 각각 0.40%, 0.37% 상승했다. 같은 시각 맨틀은 0.33%의 상승률을 기록했고, 이더리움과 펜들은 각각 0.22%의 상승률을 나타냈다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]