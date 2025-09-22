[서울데이터랩]스토리 월드 리버티 파이낸셜 토큰 라이트코인 1시간 상승률 상위

방금 들어온 뉴스

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-22 08:45
수정 2025-09-22 08:45
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 10월 15일 기준 1시간 등락률 상위 종목은 스토리, 월드 리버티 파이낸셜 토큰, 라이트코인이다.

스토리는 1시간 동안 3.69% 상승하며 가장 큰 폭의 상승률을 기록했다. 현재가는 1만 9098원으로, 24시간 동안 25.55%의 상승률을 보였다. 거래량은 24시간 기준으로 5670억 1322만 원에 이르며, 시가총액은 5조 9718억 원으로 시장 내 위치를 확고히 하고 있다.

월드 리버티 파이낸셜 토큰은 1시간 동안 1.34% 상승했다. 현재가는 343원이며, 24시간 동안의 등락률은 9.85%로 기록됐다. 24시간 거래량은 1조 5903억 원으로 집계되었으며, 시가총액은 8조 4573억 원에 달한다.

라이트코인은 1시간 동안 0.48% 상승하며, 현재가 16만 1301원이다. 24시간 기준으로 등락률은 0.68%이며, 5086억 9372만 원의 거래량을 기록했고, 시가총액은 12조 3110억 원에 달한다.



한편, 비앤비는 1시간 동안 0.45% 상승했으며, 팬케이크스왑은 0.43%의 상승률을 보였다. 엠와이엑스 파이낸스와 아발란체는 각각 0.40%, 0.37% 상승했다. 같은 시각 맨틀은 0.33%의 상승률을 기록했고, 이더리움과 펜들은 각각 0.22%의 상승률을 나타냈다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로