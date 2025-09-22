하나銀, 자폐성 장애인 자립 지원

이미지 확대 함영주(오른쪽) 하나금융그룹 회장이 지난 19일 서울 중구 하나금융그룹 명동사옥에서 한국자폐인사랑협회와 ﻿업무협약을 체결한 후 김용직 한국자폐인사랑협회장과 기념 촬영을 하고 있다.

하나금융그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 함영주(오른쪽) 하나금융그룹 회장이 지난 19일 서울 중구 하나금융그룹 명동사옥에서 한국자폐인사랑협회와 ﻿업무협약을 체결한 후 김용직 한국자폐인사랑협회장과 기념 촬영을 하고 있다.

하나금융그룹 제공

2025-09-22 18면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

하나금융그룹은 지난 19일 한국자폐인사랑협회와 자폐성 장애인의 안정적인 사회 정착·자립 기반 확립을 위한 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다.하나금융은 그룹이 소유하고 있는 유휴공간을 카페로 새로 단장하고, 전문 바리스타를 꿈꾸는 자폐성 장애 청년을 채용해 지속적이고 안정적인 일자리를 제공할 계획이다. 유언대용신탁, 후견신탁 등을 활용해 자폐성 장애인들이 생활에 필요한 자금을 효율적으로 관리해 나갈 수 있도록 한다. 돌봄가족 사후에도 장애인의 지속 가능한 경제활동을 지원하기 위한 맞춤형 신탁상품도 제공한다. 함영주 하나금융 회장은﻿ “장애인과 돌봄가족분들이 함께 성장하며 행복을 나누는 포용적 사회 조성을 위해 하나금융그룹이 앞장서겠다”고 말했다.