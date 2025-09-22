주간 외국인 순매수 첫 4조 돌파… 코스피 ‘불장’ 신호탄 되나

글로벌 유동성 확대·기업 실적 개선

정부 자본시장 활성화 정책 맞물려

삼성 등 대형 반도체주 매수 집중

외국인 지분율도 33%로 회복세

차익 실현 매물에도 추가 상승 여력

2025-09-22 18면

9월 코스피가 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파른 상승세를 보이는 가운데, 외국인 투자자들이 역대 최대 규모의 주간 순매수를 기록하며 대세 상승장 기대감을 키우고 있다.21일 서울신문이 한국투자증권 집계를 인용한 결과, 코스피가 사상 최고치를 경신했던 9월 둘째 주(8~12일) 외국인 순매수 규모는 4조 201억원이었다. 단일 주간 기준 외국인 순매수가 4조원을 돌파한 것은 이번이 처음이다. 과거 기록은 2013년 9월 둘째 주 3조 8756억원, 2009년 9월 셋째 주 3조 6648억원, 2024년 2월 첫째 주 3조 5845억원, 2012년 8월 둘째 주 3조 1781억원 등 모두 3조원대였다. 지난주에도 외국인은 2조원대 순매수를 이어갔다. 9월 전체로 보면 외국인은 이달 1일부터 19일까지 코스피 시장에서 총 6조 6678억원을 순매수했다. 단 이틀을 제외하고는 매일 매수 우위를 보였다.이번 대규모 매수세는 미국 금리 인하에 따른 글로벌 유동성 확대, 반도체 업황 개선 기대, 정부의 자본시장 활성화 정책이 맞물리며 형성됐다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형 반도체주에 자금이 집중됐고, 방산·조선 등 경기민감 업종과 금융·증권주도 강세를 보였다.다만 지난주 삼성전자가 8만원, SK하이닉스가 35만원을 돌파한 뒤 일부 매물이 나왔다. 증권가는 이를 유동성 장세의 전형적인 ‘순환매’ 현상으로 본다. 순환매란 매수세가 특정 업종에서 다른 업종으로 옮겨가는 흐름을 뜻한다. 가령 반도체 이후엔 바이오와 헬스케어 등 성장주에 자금이 유입될 것이란 의견이다. 실제 지난주에는 방산, 금융, 헬스케어 업종이 강세를 나타냈다.시장에서는 이번 외국인 순매수를 단순한 수급 이벤트가 아닌 중장기적 자금 이동의 신호로 보고 있다. 박기훈 한국투자증권 연구원은 “반도체 대형주에 집중된 매수세가 반도체 장비·소재 등 밸류체인 전반으로 확산하고, 점차 중소형주로 온기가 퍼져나갈 것”이라고 분석했다.외국인 지분율도 회복세다. 연초 31%대에 머물던 지분율은 9월 들어 33%대로 올라섰다. 다만 2007년 40%를 넘었던 수준이나 2020년 40%에 근접했던 수준과는 여전히 차이가 있다. 업계 관계자는 “지분율이 예전만큼 회복되지 않은 상황에서도 순매수 대금이 사상 최대치를 기록했다는 점은 향후 추가 상승 가능성을 보여준다”고 말했다.기업 실적도 증시 상승세를 뒷받침하고 있다. 9월 기준 코스피 제조업 상장사의 올해 연결 영업이익 전망치는 229조 7400억원으로 이달 초보다 0.88% 오르며 3개월 만에 반등했다. 반도체 업종의 실적 개선이 전체 컨센서스 상향을 이끌었다. 또 코스피가 원화 기준으로는 사상 최고치를 기록했지만, 달러 환산 지수는 1204.32로 2021년 최고치(1444.49)보다 17% 낮다. 외국인 투자자 입장에서는 한국 증시가 여전히 저평가된 매력적 시장으로 인식될 수 있는 대목이다.