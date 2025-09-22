LG 엑사원 기반 첫 ‘금융 AI 에이전트’, 英 런던증권거래소에 상용화 서비스

한·영 최초 금융 AI 협력 성사

LG AI연구원은 영국 런던증권거래소그룹(LSEG)과 함께 금융 인공지능(AI) 에이전트 ‘엑사원 비즈니스 인텔리전스’(엑사원-BI) 상용화 서비스를 시작했다고 21일 밝혔다. 이번 서비스는 데이터 분석부터 미래 예측, 보고서 작성까지 사람의 개입 없이 수행하는 금융 AI 에이전트로, 한·영 최초의 금융 AI 협력 사례다.엑사원-BI는 전문가 역할을 하는 4개의 AI 에이전트가 협력하는 구조로 설계됐다. 뉴스, 기업 공시, 거시경제 지표를 수집하는 ‘AI 저널리스트’를 시작으로, 수집 데이터를 바탕으로 시장 흐름과 경제 전망을 예측하는 ‘AI 경제학자’, 예측 결과와 내부 지표를 종합해 핵심 요인과 이상 신호를 포착하고 투자자가 이해하기 쉬운 보고서를 생성하는 ‘AI 애널리스트’, 마지막으로 다양한 시나리오를 비교·평가해 투자 점수를 산출하는 ‘AI 의사결정자’가 순차적으로 역할을 수행한다.LSEG는 엑사원-BI가 생성한 예측 점수와 보고서를 기반으로 ‘AI 기반 주식 예측 점수’(AEFS)를 개발했다. 이를 통해 미국 뉴욕증시 5000여개 상장주를 분석해 전 세계 투자자에게 유료 구독 형태로 제공한다. 분석 결과는 매일 업데이트되며, AI 판단 과정과 해설을 제공해 이용자가 과정과 결과를 이해할 수 있도록 한 게 특징이다.임우형 LG AI연구원 공동 연구원장은 “엑사원-BI는 각 전문가 에이전트가 협력해 집단 지능을 발휘하는 고도화된 AI 전문가 서비스로 발전할 것”이라며 “이번 LSEG와 협력은 LG의 특화 AI 기술이 세계 시장에서 경쟁력을 입증한 사례이자, AI로 실제 수익을 만드는 본격적인 시작점”이라고 말했다.LSEG 토드 하트만 데이터·피드 그룹 총괄은 “분석부터 예측, 보고서 생성 전 과정이 AI 판단만으로 이루어진다는 점에서 AEFS는 차별화됐다”며 “설명과 해설을 통해 사용자가 AI 판단 과정을 이해할 수 있도록 한 점도 기존 금융 AI 서비스와의 큰 차별점”이라고 했다.