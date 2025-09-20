[서울데이터랩]아스터·스토리·팍스 골드 상승률 상위

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]아스터·스토리·팍스 골드 상승률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-20 07:37
수정 2025-09-20 07:37
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 아스터(ASTR)가 24시간 동안 26.50% 상승하며 가장 높은 등락률을 기록했다. 아스터의 현재 가격은 1130원이며, 시가총액은 약 1조 8745억 원에 이른다. 이 종목은 최근 높은 거래량을 보이며 시장의 주목을 받고 있다.

스토리(IP)는 1.23% 상승을 기록하며 두 번째로 높은 상승률을 보였다. 스토리의 가격은 1만 4763원이며, 시가총액은 약 4조 6144억 원이다. 스토리는 독특한 플랫폼 기능으로 인해 지속적인 수요를 얻고 있다.

세 번째로 높은 상승률을 기록한 팍스 골드(PAXG)는 1.13% 상승했으며, 현재 가격은 515만 8097원이다. 시가총액은 약 1조 4988억 원이며, 이 종목은 금 가격에 연동되어 안정적인 자산으로 평가받고 있다.

같은 시각, 테더 골드(XAUt)도 1.08% 상승하며 관심을 모았다. 이 종목의 가격은 515만 1201원이며, 시가총액은 약 1조 2698억 원이다. 테더 골드는 금 기반의 디지털 자산으로, 안정성을 추구하는 투자자들에게 인기를 끌고 있다.

이뮤터블엑스(IMX)는 0.61%의 상승률을 보이며 주목받고 있다. 가격은 1191원이며, 시가총액은 약 2조 3108억 원이다. 이뮤터블엑스는 NFT 기반의 플랫폼으로, 빠르게 성장하는 디지털 자산 시장에서 두각을 나타내고 있다.



한편, 월드 리버티 파이낸셜 토큰(WLFI)은 0.48% 상승했으며, USD1과 퍼스트 디지털 USD(FDUSD)는 각각 0.03%, 0.02%의 상승률을 기록했다. 다이(DAI)도 0.02% 상승하며 안정적인 흐름을 보였다. 이들 종목은 주로 안정성을 중시하는 투자자들 사이에서 인기를 끌고 있다.

다른 주요 종목들 중에서는 넥소(NEXO)가 0.35% 하락, 니어프로토콜(NEAR)이 0.43% 하락, 레오(LEO)가 0.46% 하락했다. 쿠코인 토큰(KCS)은 0.59% 하락을 기록하며, 거래량과 시가총액에서 약세를 보이고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
