[서울데이터랩]스토리 팍스 골드 테더 골드 1시간 상승률 상위

방금 들어온 뉴스

정연호 기자
입력 2025-09-20 07:37
수정 2025-09-20 07:37
이미지 확대


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 20일 0시 기준 시가총액 300위권 내 암호화폐 중 1시간 상승률이 가장 높은 종목은 ‘스토리’이다. 현재가는 1만 4844원이며, 1시간 상승률은 2.55%를 기록하고 있다. 24시간 상승률은 4.51%로 꾸준한 상승세를 보이고 있다. 스토리의 24시간 거래량은 1585억 5800만 원으로, 시장의 관심을 받고 있음을 알 수 있다.

팍스 골드도 주목할 만한 상승률을 보이고 있다. 현재가는 512만 8387원이며, 1시간 상승률은 0.14%이다. 24시간 상승률은 0.61%로 안정적인 상승세를 보이고 있다. 24시간 거래량은 1284억 4556만 원으로, 시장 내 거래가 활발히 이루어지고 있음을 나타낸다.

테더 골드 또한 상승세이다. 현재가는 511만 8985원이며, 1시간 상승률은 0.13%이다. 24시간 상승률은 0.52%로, 팍스 골드와 유사한 패턴을 보이고 있다. 24시간 거래량은 742억 457만 원으로, 시장에서 어느 정도의 거래량을 유지하고 있다.

한편, 테더는 1시간 상승률 0.01%로 다소 주춤한 모습을 보이고 있다. 유에스디코인도 1시간 상승률 0.01%로 비슷한 흐름을 보이고 있다.

같은 시각, USD1은 1시간 변동이 거의 없는 상태로 -0.00%를 기록하고 있다. 페이팔 USD와 USDe는 각각 1시간 동안 -0.01%의 하락을 보이며, 퍼스트 디지털 USD는 -0.01%의 변동성을 보이고 있다. 다이는 1시간 동안 -0.01%를 기록하며 약간의 하락세를 보인다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
