외국인·기관 ‘팔자’ 공세… 코스피, 최고치 경신 후 뒷걸음

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

외국인·기관 ‘팔자’ 공세… 코스피, 최고치 경신 후 뒷걸음

김예슬 기자
김예슬 기자
입력 2025-09-19 16:54
수정 2025-09-19 16:54
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
코스피 3,445선 하락 마감 19일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 16.06포인트(0.46%) 내린 3,445.24에 거래를 마감했다. 2025.9.19. 연합뉴스
코스피 3,445선 하락 마감
19일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 16.06포인트(0.46%) 내린 3,445.24에 거래를 마감했다. 2025.9.19. 연합뉴스


코스피가 장 초반 사상 최고치를 경신했으나 외국인과 기관의 동반 매도세에 밀리며 하락 마감했다. 단기 급등에 따른 피로감과 차익 실현 욕구가 지수 하락을 이끌었다는 분석이 나온다.

19일 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 16.06 포인트(0.46%) 내린 3445.24에 거래를 마쳤다. 장중 한때 3467.89까지 올라 이틀 연속 최고치를 새로 썼지만, 이후 하락 전환해 3434.61까지 밀렸다.

유가증권시장에서 외국인과 기관은 각각 3078억원, 3357억원을 순매도했다. 반면 개인은 5330억원을 순매수하며 하락폭을 일부 방어했다. 코스피200선물시장에서도 외국인은 4325억원 매도 우위를 기록했다.

업종별로는 운송·창고(-2.72%), 전기·가스(-2.38%), 화학(-1.32%), 증권(-1.02%) 등이 큰 폭 하락했다. 제약(0.61%), 의료·정밀기기(2.09%), 기계·장비(0.27%) 등은 상승세를 보였다. 삼성전자는 0.99% 떨어진 7만 9700원에 마감하며 하루 만에 ‘7만전자’로 밀려났다. SK하이닉스는 보합(35만 3000원)을 유지했다.

같은 날 코스닥지수는 외국인과 기관의 순매수에 힘입어 전 거래일보다 6.00 포인트(0.70%) 오른 863.11로 마감했다.



외환시장에서는 달러 강세 영향으로 원화가 약세를 보였다. 이날 서울 외환시장에서 원달러 환율은 전날보다 5.8원 오른 1393.6원에 거래를 마쳤다. 미국의 신규 실업수당 청구 건수가 예상보다 줄면서 고용 부진 우려가 완화됐고, 금리 인하 기대가 과도했다는 인식이 퍼지면서 달러가 반등한 영향이다.
김예슬 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
관련기사
더보기
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로