롯데카드 해킹 파장… 금감원 검사 연장·피해자 집단소송 움직임

이미지 확대 조좌진 롯데카드 대표이사가 18일 서울 중구 부영태평빌딩에서 열린 해킹 사고로 인한 고객 정보 유출 사태 브리핑을 앞두고 안경을 고쳐쓰고 있다. 2025.9.18 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 조좌진 롯데카드 대표이사가 18일 서울 중구 부영태평빌딩에서 열린 해킹 사고로 인한 고객 정보 유출 사태 브리핑을 앞두고 안경을 고쳐쓰고 있다. 2025.9.18 이지훈 기자

이미지 확대 조좌진 롯데카드 대표이사를 비롯한 관계자들이 18일 서울 중구 부영태평빌딩에서 브리핑을 열고 해킹 사고로 인한 고객 정보 유출 사태에 대해 고개 숙여 사과하고 있다. 2025.9.18 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 조좌진 롯데카드 대표이사를 비롯한 관계자들이 18일 서울 중구 부영태평빌딩에서 브리핑을 열고 해킹 사고로 인한 고객 정보 유출 사태에 대해 고개 숙여 사과하고 있다. 2025.9.18 이지훈 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

금융당국이 롯데카드 해킹 사고와 관련해 현장검사를 연장했다. 피해 고객들 사이에서는 집단소송 움직임도 확산하고 있다.19일 금융권에 따르면 금융감독원은 당초 이날 종료 예정이던 롯데카드 현장검사를 연장하기로 했다. 1차 검사에서 고객정보 유출 규모를 확정한 데 이어, 2차 검사에서는 보안 취약점과 법 위반 여부를 집중 점검 중이다. 검사 결과는 제재심의위원회 안건으로 상정돼 기관 제재 수위에 반영된다.금융위와 금감원은 이번 사고를 “중대한 위법”으로 규정했다. 금융위 관계자는 “허술한 보안체계에 대해 강도 높은 책임을 물을 예정”이라며 최고 수위 제재를 예고했다. 업계에선 기관 경고 이상 중징계와 일부 영업정지, 임원 해임 권고 가능성이 거론된다.사고 경위는 늑장 대응 논란을 낳았다. 해킹은 지난달 14일 발생했으나 롯데카드가 서버 이상을 인지한 것은 같은 달 26일이었다. 당국 신고는 9월 1일에야 이뤄졌고, 공식 발표는 지난 18일로 해킹 발생 후 37일이나 지나서였다.피해 규모는 297만명에 달한다. 이 중 28만명은 카드번호·유효기간·보안코드(CVC)까지 유출돼 부정사용 위험이 크다. 나머지 269만명은 CI값, 내부식별번호 등 부차적 정보가 유출됐다. 롯데카드는 아직 실제 부정사용 사례는 확인되지 않았다고 설명했다.피해 고객들의 집단소송 움직임도 커지고 있다. 네이버 카페 ‘롯데카드 개인정보유출 집단소송카페’ 회원 수는 1300명을 넘어섰고, 이 중 700명 이상이 소송 참여 의사를 밝혔다. 과거 카드사 유출 사건에서 1인당 7만~10만원 수준의 배상 판례가 있었던 만큼 이번에도 대규모 배상 책임이 예상된다.이번 사태로 보안 인증 제도의 실효성 논란까지 나오고 있다. 롯데카드는 지난달 12일 금융보안원으로부터 최고 수준 보안 인증인 ISMS-P를 받았지만, 같은 날 첫 해킹 시도가 이뤄졌기 때문이다. 금융권 안팎에선 “인증 제도를 근본적으로 손봐야 한다”는 목소리가 커지고 있다.조좌진 롯데카드 대표는 “피해액 전액을 보상하겠다”며 사임 가능성까지 언급했지만, 여론은 가라앉지 않고 있다. 금융권 관계자는 “개별 회사 차원을 넘어 금융권 전반의 신뢰를 흔드는 사안인 만큼 제재 수위가 높아질 수밖에 없다”고 말했다.