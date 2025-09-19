엑스골프, 제주 대표 골프장 연계 패키지 출시… 단독 판매

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

엑스골프, 제주 대표 골프장 연계 패키지 출시… 단독 판매

한준규 기자
입력 2025-09-19 14:33
수정 2025-09-19 14:33
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
사이프러스 전경. 엑스골프 제공
사이프러스 전경. 엑스골프 제공


국내 최대 골프 통합 플랫폼 쇼골프(SHOWGOLF)가 운영하는 엑스골프(XGOLF)가 제주골프의 인기 코스를 묶은 특별 패키지를 단독으로 선보인다고 19일 밝혔다.

이번 패키지는 ▲샤인빌+사이프러스 ▲아난티제주+크라운 ▲에코랜드+라헨느 ▲해비치+부영 등의 조합으로 구성돼 있으며, 2·3인 플레이 등 인원 제한 없이 자유로운 라운드를 즐길 수 있다.

특히 이번 상품은 국내골프 수요 증가와 함께 짧은 일정으로 떠나는 국내 1박 2일 골프 여행에도 최적화된 구성을 갖췄다. 제주 현지의 대표적인 제주골프장들과 연계된 패키지는 골프와 휴양을 동시에 즐기려는 골퍼들에게 만족도를 높여줄 것으로 기대된다.

이미지 확대
샤인빌 전경. 엑스골프 제공
샤인빌 전경. 엑스골프 제공


가격은 요일별 차등 적용되며, 월요일 출발 기준 최저가로 샤인빌+사이프러스 29만 7000원, 아난티제주+크라운 31만원, 에코랜드+라헨느 25만 9000원, 해비치+부영 25만 3000원에 예약할 수 있다. 각 골프장은 퍼블릭과 회원제를 모두 갖춘 프리미엄 코스로, 제주의 천혜 자연 속에서 색다른 라운딩 경험을 제공한다.

또한 엑스골프에서만 단독 판매되는 샤인빌+사이프러스, 아난티제주+크라운 패키지는 다른 곳에서는 만나볼 수 없는 차별화된 혜택으로, 오직 제주에서만 즐길 수 있는 특별한 골프 여행을 선사한다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

엑스골프 관계자는 “국내외 골퍼들에게 최고의 제주골프 경험을 제공하기 위해 이번 단독 패키지를 기획했다”며 “앞으로도 다양한 제휴와 상품을 통해 차별화된 국내골프 라운드 환경을 선보일 것”이라고 밝혔다.
한준규 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로