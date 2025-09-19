경기도사회적경제원 주관 ‘새로:온 청년 창업동아리’ IR 대회 성료

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

경기도사회적경제원 주관 ‘새로:온 청년 창업동아리 지원사업’이 지난 9월 13일(토) 수원컨벤션센터에서 열린 IR 대회를 끝으로 올해 활동을 성황리에 마무리했다.이번 대회는 약 5개월간 진행된 지원사업의 마지막 행사로, 참여 동아리의 활동 수료식과 함께 최우수 창업동아리들이 직접 IR 발표를 통해 사업화 가능성을 선보이는 자리로 마련되었다. 창업동아리와 방문객, 전문가 심사위원 등 70여 명이 참석해 청년들의 도전과 성장을 함께 지켜봤다.이번 IR대회에서는 새로:온 창업동아리 중 선발된 5개 최우수동아리가 무대에 올라 각종 사회적 문제해결을 위한 창업 아이디어를 발표했다. 먼저 ‘농타민’ 팀은 유통이 어려운 못난이 농산물을 활용해 야채잼을 제작하는 아이디어를 소개했다. ‘보꾸’ 팀은 생태계 교란종인 환삼덩굴 추출물을 활용한 친환경 샴푸바 개발 방안을 발표했으며, ‘에어로마인’ 팀은 비접촉식 지뢰 탐지 시스템과 드론 개발을 제안했다. 이어 ‘오션퓨처’ 팀은 해양 폐기물인 해파리를 자원화해 친환경 비료를 만드는 사업 모델을 제시했고, ‘타임노트’ 팀은 죽음을 정서적으로 수용하고 기록할 수 있는 온·오프라인 추모 플랫폼을 선보였다.대상은 해양 폐기물 문제 해결과 자원순환 가치를 담아낸 ‘오션퓨처’ 팀에게 돌아갔다. 오션퓨처 팀은 “새로:온 사업을 통해 전문 멘토링과 실질적인 지원을 받아 아이디어를 한층 발전시킬 수 있었고, 개발 과정에서도 큰 힘이 되었다”며 “청년들에게 꼭 필요한 프로그램으로 적극 추천하고 싶다”고 소감을 밝혔다.그 외에도 ▲최우수상에는 에어로마인, ▲우수상에는 농타민, 보꾸, 타임노트가 각각 선정되며 사회문제 해결과 사회적 가치 창출을 위한 청년들의 도전 정신을 확인할 수 있었다.‘청년 새로:온 창업동아리’는 사회문제 해결을 위한 창업 아이디어를 발전시킬 수 있도록 프로젝트 지원금, 맞춤형 멘토링, 네트워킹 등을 제공하는 육성 사업이다. 경기도사회적경제원이 주관하고 드리머스 사회적협동조합이 운영하며 청년 창업동아리들의 성장을 실질적으로 지원해왔다. 다양한 분야에서 사회문제 해결을 위한 청년들의 창의적인 시도가 이어졌으며, IR 대회는 그 결실을 확인하는 무대가 됐다.