[서울데이터랩]‘에스투더블유’ 92.80% 폭등…실시간 상승률 1위

'에스투더블유' 92.80% 폭등…실시간 상승률 1위

방금 들어온 뉴스

'에스투더블유' 92.80% 폭등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-19 09:21
수정 2025-09-19 09:21
이미지 확대


19일 오전 9시 15분 에스투더블유(488280)가 등락률 +92.80%로 상승률 1위를 차지했다. 에스투더블유는 개장 직후 5분간 2,703,953주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 12,250원 오른 25,450원이다.

한편 에스투더블유의 PER은 -12.39이며, ROE는 111.77%로 매우 높은 수익성을 보여주고 있다.

이어 상승률 2위 DGP(060900)는 현재가 1,658원으로 주가가 22.54% 폭등하고 있다. 상승률 3위 싸이버원(356890)은 현재 4,525원으로 17.84% 급등하고 있다. 상승률 4위 큐로홀딩스(051780)는 16.98% 상승하여 1,426원에 거래되고 있다. 상승률 5위 한국첨단소재(062970)는 14.63%의 상승세를 보이며 4,975원에 거래되고 있다.

6위 SFA반도체(036540)는 현재가 4,275원으로 14.15% 상승 중이다. 7위 비씨엔씨(146320)는 현재가 14,390원으로 12.69% 상승 중이다. 8위 한컴위드(054920)는 현재가 4,875원으로 11.68% 상승 중이다. 9위 다날(064260)은 현재가 10,140원으로 11.18% 상승 중이다. 10위 피씨디렉트(051380)는 현재가 2,490원으로 9.93% 상승 중이다.



이밖에도 아이윈플러스(123010) ▲8.68%, 아이씨티케이(456010) ▲8.63%, 인텍플러스(064290) ▲8.26%, 진매트릭스(109820) ▲7.99% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
