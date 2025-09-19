한국농촌경제연구원-건축공간연구원 농촌공간 재구조화 정책의 내실화를 위한 업무협약 체결

“한국농촌경제연구원 한두봉 원장과 건축공간연구원 박환용 원장이 9월 17일 한국농촌경제연구원 중회의실에서 농촌공간 재구조화 정책의 내실화를 위한 업무협약을 체결한 뒤 협약서를 들어 보이고 있다
한국농촌경제연구원(원장 한두봉)과 건축공간연구원(원장 박환용)은 9월 17일, 연구원 중회의실에서 농촌공간 재구조화 정책의 내실화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

양 기관은 이번 협약을 통해 ▲농촌 지역소멸 위기극복을 위한 지속적인 연구교류와 협력 ▲농촌공간재구조화법에 근거한 농촌공간중앙지원기관으로서 업무 협력 ▲농촌공간정책 분야 학술행사, 세미나 공동 기획 및 참여 ▲전문인력 교류를 통한 경험 및 노하우 공유 ▲기타 농촌 관련 공동연구 기획 및 수행 등 다양한 분야에서 상호 협력하기로 했다.

특히, 기후변화·고령화·지역소멸 등 농촌이 직면한 구조적 문제에 대응하기 위해 양 기관이 보유한 전문성과 연구역량을 결집함으로써 실질적인 농촌공간재구조화 정책 대안을 모색할 예정이다.

한국농촌경제연구원 한두봉 원장은“이번 협약은 농촌공간재구조화 정책을 더욱 내실화하고, 농촌의 지속가능한 발전을 위해 중요한 협력 기반이 될 것”이라며 “현장과 정책을 연결하는 실질적인 성과 창출에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

위로