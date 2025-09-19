제13회 서울커피앤티페어 개막… aT센터 21일 까지

방금 들어온 뉴스

제13회 서울커피앤티페어 개막… aT센터 21일 까지

한상봉 기자
한상봉 기자
입력 2025-09-19 07:18
수정 2025-09-19 07:18
커피·차 산업 전반의 상품 전시

이미지 확대
CoFa2025포스터
CoFa2025포스터


국내 대표 커피 산업 박람회인 제13회 서울커피앤티페어가 21일 까지 서울 양재동 aT센터에서 열린다.

이번 행사에는 국내외 120여 개 커피·차 관련 생산자 및 소상공인이 참여해 원두, 생두, 추출 기구, 기계장비 등 커피·차 산업 전반의 상품을 선보이고 있다.

행사 주최 측은 “경기 불황에도 불구하고 고품질 원두와 차, 독창적인 브랜드에 대한 수요가 꾸준히 높아지고 있다”면서 “소상공인과 예비 창업자들에게 판로 확대 및 브랜드 노출의 좋은 기회가 될 것”이라고 밝혔다.

전시장에서는 로스팅 시연, 커핑 세미나, 티블렌딩 클래스 등 다양하고 현장감 있는 체험 프로그램이 운영 중이다. 커피 애호가는 물론 일반 관람객들도 즐길 수 있도록 구성됐으며, 티카페비엔엑스·한국커피교육협회 등이 참여해 최신 커피 음용 트렌드와 차 문화를 접목한 프로그램도 제공하고 있다.

또한 주최 측은 “이번 전시회에 국내 농산물과 연계된 커피 원두 및 티 상품이 전시되어, 농산물의 부가가치 향상과 소비 촉진에도 기여할 것”이라며, “가을의 정취와 함께 커피·차 산업의 새로운 비즈니스 기회를 찾아갈 수 있는 장이 될 것”이라고 강조했다.



행사 장소인 aT센터는 지하철 신분당선 양재시민의숲역과 가깝다. 박람회 기간 중 다양한 부대행사와 할인 이벤트도 있다.
한상봉 기자
위로