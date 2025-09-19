제13회 서울커피앤티페어 개막… aT센터 21일 까지

커피·차 산업 전반의 상품 전시

이미지 확대 CoFa2025포스터 닫기 이미지 확대 보기 CoFa2025포스터

국내 대표 커피 산업 박람회인 제13회 서울커피앤티페어가 21일 까지 서울 양재동 aT센터에서 열린다.이번 행사에는 국내외 120여 개 커피·차 관련 생산자 및 소상공인이 참여해 원두, 생두, 추출 기구, 기계장비 등 커피·차 산업 전반의 상품을 선보이고 있다.행사 주최 측은 “경기 불황에도 불구하고 고품질 원두와 차, 독창적인 브랜드에 대한 수요가 꾸준히 높아지고 있다”면서 “소상공인과 예비 창업자들에게 판로 확대 및 브랜드 노출의 좋은 기회가 될 것”이라고 밝혔다.전시장에서는 로스팅 시연, 커핑 세미나, 티블렌딩 클래스 등 다양하고 현장감 있는 체험 프로그램이 운영 중이다. 커피 애호가는 물론 일반 관람객들도 즐길 수 있도록 구성됐으며, 티카페비엔엑스·한국커피교육협회 등이 참여해 최신 커피 음용 트렌드와 차 문화를 접목한 프로그램도 제공하고 있다.또한 주최 측은 “이번 전시회에 국내 농산물과 연계된 커피 원두 및 티 상품이 전시되어, 농산물의 부가가치 향상과 소비 촉진에도 기여할 것”이라며, “가을의 정취와 함께 커피·차 산업의 새로운 비즈니스 기회를 찾아갈 수 있는 장이 될 것”이라고 강조했다.행사 장소인 aT센터는 지하철 신분당선 양재시민의숲역과 가깝다. 박람회 기간 중 다양한 부대행사와 할인 이벤트도 있다.