샤브뷔페 샤브올데이, 포켓몬 캔뱃지 14종 한정 증정 이벤트 진행

프리미엄 호텔식 샤브뷔페 브랜드 샤브올데이가 포켓몬 팬들을 위한 특별 이벤트를 준비했다. 오는 9월 19일부터 한정 수량 소진 시까지 전국 매장에서 포켓몬 캔뱃지 14종을 출시하고 랜덤으로 증정하는 ‘포켓몬 캔뱃지 이벤트’를 진행한다.이번 이벤트는 매장 방문 고객이 결제 금액 5만 5000원당 캔뱃지 1개를 받을 수 있는 방식으로 운영된다. 단, 평일 한정으로 진행되며 매장별 수량이 한정돼 조기 소진될 경우 증정이 불가할 수 있다. 랜덤 증정 방식으로 수집의 재미를 더한 것이 특징이다.샤브올데이는 이번 캔뱃지 이벤트를 비롯해 9월 1일부터 진행 중인 포켓몬 브로마이드 증정, 9월 10일부터 시작된 ‘매장 속 숨은 포켓몬 찾기’ 이벤트 등 다양한 프로그램을 연계해 고객 참여를 이끌고 있다. 외식과 동시에 팬덤 문화의 재미를 접목한 이 같은 시도는 전 세대 고객층의 높은 호응을 얻고 있다.샤브올데이는 현재 전국 158개 매장을 운영하며, 신선한 식재료와 다채로운 샐러드바, 양지·목심·설도 3종 소고기 무제한, 리버스탭 무제한 음료 서비스 등 차별화된 구성을 통해 브랜드 경쟁력을 강화하고 있다. 또한 배우 김우빈을 전속 모델로 발탁하고, 다양한 유명 인물과 협업하며 브랜드 인지도를 높였다. 유튜브 채널 ‘집대성’, ‘맛있는 녀석들’, ‘워크맨’ 등 인기 콘텐츠에 노출되며 온라인 기반 화제성도 키워왔다.샤브올데이 관계자는 “포켓몬 캔뱃지 이벤트는 고객분들께 특별한 수집의 재미를 선사하기 위한 기획”이라며 “앞으로도 색다른 경험과 즐거움을 제공할 수 있는 이벤트를 이어가겠다”고 전했다.