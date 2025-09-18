샤브뷔페 샤브올데이, 포켓몬 캔뱃지 14종 한정 증정 이벤트 진행

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

샤브뷔페 샤브올데이, 포켓몬 캔뱃지 14종 한정 증정 이벤트 진행

입력 2025-09-19 09:00
수정 2025-09-19 09:00
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
사진=샤브올데이 제공
사진=샤브올데이 제공


프리미엄 호텔식 샤브뷔페 브랜드 샤브올데이가 포켓몬 팬들을 위한 특별 이벤트를 준비했다. 오는 9월 19일부터 한정 수량 소진 시까지 전국 매장에서 포켓몬 캔뱃지 14종을 출시하고 랜덤으로 증정하는 ‘포켓몬 캔뱃지 이벤트’를 진행한다.

이번 이벤트는 매장 방문 고객이 결제 금액 5만 5000원당 캔뱃지 1개를 받을 수 있는 방식으로 운영된다. 단, 평일 한정으로 진행되며 매장별 수량이 한정돼 조기 소진될 경우 증정이 불가할 수 있다. 랜덤 증정 방식으로 수집의 재미를 더한 것이 특징이다.

샤브올데이는 이번 캔뱃지 이벤트를 비롯해 9월 1일부터 진행 중인 포켓몬 브로마이드 증정, 9월 10일부터 시작된 ‘매장 속 숨은 포켓몬 찾기’ 이벤트 등 다양한 프로그램을 연계해 고객 참여를 이끌고 있다. 외식과 동시에 팬덤 문화의 재미를 접목한 이 같은 시도는 전 세대 고객층의 높은 호응을 얻고 있다.

샤브올데이는 현재 전국 158개 매장을 운영하며, 신선한 식재료와 다채로운 샐러드바, 양지·목심·설도 3종 소고기 무제한, 리버스탭 무제한 음료 서비스 등 차별화된 구성을 통해 브랜드 경쟁력을 강화하고 있다. 또한 배우 김우빈을 전속 모델로 발탁하고, 다양한 유명 인물과 협업하며 브랜드 인지도를 높였다. 유튜브 채널 ‘집대성’, ‘맛있는 녀석들’, ‘워크맨’ 등 인기 콘텐츠에 노출되며 온라인 기반 화제성도 키워왔다.

샤브올데이 관계자는 “포켓몬 캔뱃지 이벤트는 고객분들께 특별한 수집의 재미를 선사하기 위한 기획”이라며 “앞으로도 색다른 경험과 즐거움을 제공할 수 있는 이벤트를 이어가겠다”고 전했다.
온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로