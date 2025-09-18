씰리침대, 하이엔드 럭셔리 라인업 크라운쥬얼 국내서 직접 제작

방금 들어온 뉴스

씰리침대, 하이엔드 럭셔리 라인업 크라운쥬얼 국내서 직접 제작

도준석 기자
도준석 기자
입력 2025-09-18 14:29
수정 2025-09-18 14:29
글로벌 프리미엄 매트리스 브랜드 씰리침대는 18일 하이엔드 럭셔리 라인업 크라운쥬얼(Crown Jewel)을 국내에서 직접 제작해 선보인다고 밝혔다.

크라운쥬얼은 헤인즈와 함께 브랜드의 기술과 장인정신을 집약한 씰리침대의 대표적인 하이엔드 제품 중 하나다.

글로벌 프리미엄 매트리스 브랜드 씰리침대는 18일 하이엔드 럭셔리 라인업 크라운쥬얼(Crown Jewel)을 국내에서 직접 제작해 선보인다고 밝혔다. 2025.9.18 씰리코리아 제공
글로벌 프리미엄 매트리스 브랜드 씰리침대는 18일 하이엔드 럭셔리 라인업 크라운쥬얼(Crown Jewel)을 국내에서 직접 제작해 선보인다고 밝혔다. 2025.9.18 씰리코리아 제공


글로벌 프리미엄 매트리스 브랜드 씰리침대는 18일 하이엔드 럭셔리 라인업 크라운쥬얼(Crown Jewel)을 국내에서 직접 제작해 선보인다고 밝혔다. 2025.9.18 씰리코리아 제공
글로벌 프리미엄 매트리스 브랜드 씰리침대는 18일 하이엔드 럭셔리 라인업 크라운쥬얼(Crown Jewel)을 국내에서 직접 제작해 선보인다고 밝혔다. 2025.9.18 씰리코리아 제공


도준석 전문기자
