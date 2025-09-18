스타벅스, 가을 맞아 ‘블랙 글레이즈드 라떼’ 등 출시

이미지 확대 18일 서울 중구 스타벅스 한국프레스센터점에서 모델들이 ‘블랙 글레이즈드 라떼’와 ‘말차 글레이즈드 티 라떼’ 등 올가을 출시된 음료와 굿즈를 선보이고 있다. 스타벅스는 가을을 맞아 오는 19일부터 9월25일까지 신규 음료 주문 시 추가 별 3개를 증정하는 이벤트를 연다. 2025.9.18 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 18일 서울 중구 스타벅스 한국프레스센터점에서 모델들이 ‘블랙 글레이즈드 라떼’와 ‘말차 글레이즈드 티 라떼’ 등 올가을 출시된 음료와 굿즈를 선보이고 있다. 스타벅스는 가을을 맞아 오는 19일부터 9월25일까지 신규 음료 주문 시 추가 별 3개를 증정하는 이벤트를 연다. 2025.9.18 이지훈 기자

18일 서울 중구 스타벅스 한국프레스센터점에서 모델들이 ‘블랙 글레이즈드 라떼’와 ‘말차 글레이즈드 티 라떼’ 등 올가을 출시된 음료와 굿즈를 선보이고 있다. 블랙 글레이즈드 라떼는 6년간 누적 2천100만잔이 팔린 화제의 음료로 지난해 홍콩과 인도네시아 스타벅스로 역수출된 가을 대표 음료다.스타벅스는 신규 제품 출시에 따라 오는 19일부터 9월25일까지 관련 음료 주문 시 추가 별 3개를 증정하는 이벤트를 연다고 밝혔다.