총상금 19억 ‘골프존 차이나오픈’ 성료

이미지 확대 ‘2025 골프존 차이나오픈’ 대회가 열린 시티골프 중국 2호 연길점 전경.

골프존 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘2025 골프존 차이나오픈’ 대회가 열린 시티골프 중국 2호 연길점 전경.

골프존 제공

2025-09-18 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

골프존이 최근 총상금 1000만 위안(약 19억원) 규모의 ‘2025 골프존 차이나오픈’ 대회를 성황리에 마쳤다.17일 골프존에 따르면 2025 골프존 차이나오픈은 지난달 28일부터 31일까지 필드 골프투어와 함께 나흘간 중국 연길 소재의 골프존 시티골프 중국 2호 연길점에서 진행됐다. 지난해 ﻿골프존 시티골프 중국 1호 톈진점에서 열린 ‘2024 골프존 차이나오픈’ 이후 두 번째 대회로, 시티골프 신사업 론칭 1년 만에 신규 시티골프 거점을 확보하고 상금 규모를 두 배로 키웠다.이번 대회가 열린 골프존 시티골프 중국 2호 연길점은 부지 선정 단계부터 시티골프 전용 구장으로 기획·설계됐으며, 부대시설을 포함해 총 약 2.5만㎡(7500평) 규모의 복합 골프 문화공간으로 완성됐다. 골프존의 시티골프 전용 시뮬레이터와 톈진점에서 쌓은 운영 노하우를 적용한 연길점은 시티골프 전용 구장인 만큼 탁 트인 시야와 아일랜드 그린까지 갖춘 박진감 넘치는 라운드 환경을 제공하며 골퍼들에게 몰입감 있는 코스를 즐길 수 있도록 설계됐다.중국 내에서의 관심도 뜨거웠다. 중국 국영방송 CCTV를 비롯해 신화통신, 인민일보 등 현지 주요 언론에서 골프존 시티골프 중국 2호 연길점의 개장과 2025 골프존 차이나오픈 대회 소식을 대대적으로 보도﻿했다.﻿