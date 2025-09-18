‘웨스팅하우스 논란’ 황주호 한수원 사장 사의

방금 들어온 뉴스

‘웨스팅하우스 논란’ 황주호 한수원 사장 사의

강동용 기자
강동용 기자
입력 2025-09-18 01:03
수정 2025-09-18 01:03
임기 끝나… 당분간 직대 체제로
‘불공정 합의’ 사퇴 압박받아 와

황주호 한국수력원자력 사장. 연합뉴스
황주호 한국수력원자력 사장.
연합뉴스


미국 원전업체 웨스팅하우스와의 불공정 합의 논란으로 여권의 사퇴 압박을 받아온 황주호 한국수력원자력 사장이 사의를 표명했다.

17일 원전 업계에 따르면 황 사장은 최근 정부에 사직서를 냈다. 황 사장은 경희대 원자력공학과 교수 출신으로, 2022년 비(非)관료 출신으로는 이례적으로 한수원 사장직에 올랐다. 지난 8월 3년 임기를 마쳤지만 후임 사장 선임 절차가 진행되지 않아 그동안 사장직을 지켜왔다. 황 사장이 차기 사장 선임 절차가 시작되기도 전에 사의를 표명한 것은 ‘웨스팅하우스 불공정 합의’ 논란과 관련, 책임론이 불거졌기 때문이다. 윤석열 정부 때 한수원이 체코 ﻿﻿원전 사업을 무리하게 수주하려다 웨스팅하우스에 원전 1기 수출당 1조원 이상의 물품·용역 구매 계약과 로열티를 약속한 불공정 합의를 했다는 게 논란의 요지다. 이후 대통령실 지시로 산업통상자원부에서 웨스팅하우스와의 지식재산권 분쟁 해소 과정이 적법했는지를 들여다보고 있다. 황 사장은 지난달 19일 국회에서 관련 질의에 “받아들이는 입장에서 정당하다고는 생각할 순 없다”면서도 “그래도 감내하고 이익을 남길 만하다고 생각한다”고 밝혔다.

세종 강동용 기자
2025-09-18 17면
위로