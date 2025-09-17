[서울데이터랩]9월 17일 암호화폐 시총 상위종목 동향

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]9월 17일 암호화폐 시총 상위종목 동향

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-17 14:06
수정 2025-09-17 14:06
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 현재가 1억 6079만 원, 시가총액 3203조 4345억 원으로 24시간 동안 0.90% 상승했다. 1시간 동안은 0.22% 하락한 모습을 보이며, 단기적인 상승세가 주춤한 상태이다. 이더리움은 현재가 621만 6033원으로, 시가총액은 750조 3020억 원이며, 24시간 동안 0.49% 하락했다. 1시간 등락률도 0.60% 하락하여 하락세를 지속하고 있다. 리플은 현재가 4166원, 시가총액 248조 8545억 원이며 24시간 동안 1.19% 상승했다. 1시간 등락률은 0.70% 하락하여 상승세가 다소 완화된 상태이다. 비앤비는 24시간 동안 3.89% 상승하며 현재가 132만 2318원, 시가총액은 184조 493억 원이다. 1시간 동안은 0.30% 하락했다.



한편, 솔라나는 24시간 동안 0.42% 하락하여 현재가 32만 3370원, 시가총액 175조 5908억 원으로 집계되었다. 도지코인은 0.28% 하락하며 368원에 거래되고 있으며, 시가총액은 55조 6266억 원이다. 트론은 1.30% 하락하여 현재가 471원, 시가총액 44조 6359억 원이다. 같은 시각 에이다는 1.60% 상승하여 1207원에 거래 중이며, 시가총액은 43조 2113억 원으로 나타났다. 하이퍼리퀴드는 1.72% 상승하며 7만 4839원에 거래되고 있으며, 시가총액은 24조 9909억 원이다.

또한, 체인링크는 0.29% 하락하여 현재가 3만 2203원, 시가총액 21조 8372억 원이다. 수이는 2.74% 상승하여 4969원에 거래되고 있으며, 시가총액은 17조 7370억 원이다. 아발란체는 1.27% 상승하며 4만 1075원에 거래되며, 시가총액은 17조 3452억 원이다. 스텔라루멘은 1.27% 상승하여 527원에 거래되고 있으며, 시가총액은 16조 8008억 원이다. 비트코인 캐시는 1.26% 상승하여 82만 6859원에 거래되고 있으며, 시가총액은 16조 4764억 원이다.

한편, 헤데라는 0.93% 상승하여 326원에 거래되며, 시가총액은 13조 8336억 원이다. 레오는 0.16% 상승하여 현재가 1만 3202원, 시가총액 12조 1815억 원이다. 라이트코인은 1.88% 상승하며 15만 8468원에 거래되고 있으며, 시가총액은 12조 922억 원이다.

전반적으로 가상자산 시장은 비앤비와 같은 일부 종목의 상승세에도 불구하고, 이더리움과 솔라나 등의 주요 종목이 하락세를 보이며 혼조세를 보이고 있다. 투자자들은 변동성이 큰 시장 상황을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로