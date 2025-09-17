[서울데이터랩]9월 17일 암호화폐 시총 상위종목 동향

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 현재가 1억 6079만 원, 시가총액 3203조 4345억 원으로 24시간 동안 0.90% 상승했다. 1시간 동안은 0.22% 하락한 모습을 보이며, 단기적인 상승세가 주춤한 상태이다. 이더리움은 현재가 621만 6033원으로, 시가총액은 750조 3020억 원이며, 24시간 동안 0.49% 하락했다. 1시간 등락률도 0.60% 하락하여 하락세를 지속하고 있다. 리플은 현재가 4166원, 시가총액 248조 8545억 원이며 24시간 동안 1.19% 상승했다. 1시간 등락률은 0.70% 하락하여 상승세가 다소 완화된 상태이다. 비앤비는 24시간 동안 3.89% 상승하며 현재가 132만 2318원, 시가총액은 184조 493억 원이다. 1시간 동안은 0.30% 하락했다.한편, 솔라나는 24시간 동안 0.42% 하락하여 현재가 32만 3370원, 시가총액 175조 5908억 원으로 집계되었다. 도지코인은 0.28% 하락하며 368원에 거래되고 있으며, 시가총액은 55조 6266억 원이다. 트론은 1.30% 하락하여 현재가 471원, 시가총액 44조 6359억 원이다. 같은 시각 에이다는 1.60% 상승하여 1207원에 거래 중이며, 시가총액은 43조 2113억 원으로 나타났다. 하이퍼리퀴드는 1.72% 상승하며 7만 4839원에 거래되고 있으며, 시가총액은 24조 9909억 원이다.또한, 체인링크는 0.29% 하락하여 현재가 3만 2203원, 시가총액 21조 8372억 원이다. 수이는 2.74% 상승하여 4969원에 거래되고 있으며, 시가총액은 17조 7370억 원이다. 아발란체는 1.27% 상승하며 4만 1075원에 거래되며, 시가총액은 17조 3452억 원이다. 스텔라루멘은 1.27% 상승하여 527원에 거래되고 있으며, 시가총액은 16조 8008억 원이다. 비트코인 캐시는 1.26% 상승하여 82만 6859원에 거래되고 있으며, 시가총액은 16조 4764억 원이다.한편, 헤데라는 0.93% 상승하여 326원에 거래되며, 시가총액은 13조 8336억 원이다. 레오는 0.16% 상승하여 현재가 1만 3202원, 시가총액 12조 1815억 원이다. 라이트코인은 1.88% 상승하며 15만 8468원에 거래되고 있으며, 시가총액은 12조 922억 원이다.전반적으로 가상자산 시장은 비앤비와 같은 일부 종목의 상승세에도 불구하고, 이더리움과 솔라나 등의 주요 종목이 하락세를 보이며 혼조세를 보이고 있다. 투자자들은 변동성이 큰 시장 상황을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]