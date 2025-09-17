[서울데이터랩]SK하이닉스 3.38% 하락으로 주가 하락세 주도

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 하락세를 보인다.17일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)(액면가 100원)는 현재가 78,100원으로 전 거래일 대비 1.64% 하락하며 저조한 흐름을 이어가고 있다. 상장주식수 5,919만6,638주에 외국인비율이 51.02%에 달하는 삼성전자는 PER 17.44, ROE 9.03으로, 수급과 재무 지표 모두에서 안정적인 모습을 보이고 있으나 주가는 하락 중이다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660)(액면가 5,000원) 역시 336,250원으로 3.38% 하락하며, 거래량 263만1,467주를 기록하고 있다. 외국인비율이 56.32%인 SK하이닉스의 PER은 8.48, ROE는 31.06으로 나타나고 있다.LG에너지솔루션(373220)은 0.43% 상승, 삼성바이오로직스(207940)는 0.77% 하락, 한화에어로스페이스(012450)는 2.11% 하락, 삼성전자우(005935)는 1.88% 하락, KB금융(105560)은 0.25% 하락, HD현대중공업(329180)은 0.40% 하락, 현대차(005380)는 보합, 기아(000270)는 0.35% 하락을 기록 중이다.한편 시가총액 20위권 종목들은 두산에너빌리티(034020) ▼3.32%, 셀트리온(068270) ▼0.36%, NAVER(035420) ▼1.17%, 한화오션(042660) ▲1.53%, 신한지주(055550) ▼2.12%, 삼성물산(028260) ▼1.33%, 삼성생명(032830) ▼3.50%, HD한국조선해양(009540) ▲0.12%, 현대모비스(012330) ▲0.16%, 카카오(035720) ▼0.16% 등의 성적을 기록하고 있다.전체 시장은 주로 하락세를 보이고 있으며, 외국인과의 거래량이 큰 변수를 작용하고 있다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스의 외국인비율과 거래량은 다른 종목에 비해 높아 주가 변동에 영향을 미치고 있다. 금융 및 대형 제조업체의 경우, PER와 ROE가 고르게 분포되어 있지만 주가는 하락 중이다. 이는 시장의 불안정성과 맞물려 있는 것으로 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]