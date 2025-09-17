[서울데이터랩]SK하이닉스 3.38% 하락으로 주가 하락세 주도

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]SK하이닉스 3.38% 하락으로 주가 하락세 주도

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-17 14:06
수정 2025-09-17 14:06
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 하락세를 보인다.

17일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)(액면가 100원)는 현재가 78,100원으로 전 거래일 대비 1.64% 하락하며 저조한 흐름을 이어가고 있다. 상장주식수 5,919만6,638주에 외국인비율이 51.02%에 달하는 삼성전자는 PER 17.44, ROE 9.03으로, 수급과 재무 지표 모두에서 안정적인 모습을 보이고 있으나 주가는 하락 중이다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660)(액면가 5,000원) 역시 336,250원으로 3.38% 하락하며, 거래량 263만1,467주를 기록하고 있다. 외국인비율이 56.32%인 SK하이닉스의 PER은 8.48, ROE는 31.06으로 나타나고 있다.

LG에너지솔루션(373220)은 0.43% 상승, 삼성바이오로직스(207940)는 0.77% 하락, 한화에어로스페이스(012450)는 2.11% 하락, 삼성전자우(005935)는 1.88% 하락, KB금융(105560)은 0.25% 하락, HD현대중공업(329180)은 0.40% 하락, 현대차(005380)는 보합, 기아(000270)는 0.35% 하락을 기록 중이다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 두산에너빌리티(034020) ▼3.32%, 셀트리온(068270) ▼0.36%, NAVER(035420) ▼1.17%, 한화오션(042660) ▲1.53%, 신한지주(055550) ▼2.12%, 삼성물산(028260) ▼1.33%, 삼성생명(032830) ▼3.50%, HD한국조선해양(009540) ▲0.12%, 현대모비스(012330) ▲0.16%, 카카오(035720) ▼0.16% 등의 성적을 기록하고 있다.

전체 시장은 주로 하락세를 보이고 있으며, 외국인과의 거래량이 큰 변수를 작용하고 있다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스의 외국인비율과 거래량은 다른 종목에 비해 높아 주가 변동에 영향을 미치고 있다. 금융 및 대형 제조업체의 경우, PER와 ROE가 고르게 분포되어 있지만 주가는 하락 중이다. 이는 시장의 불안정성과 맞물려 있는 것으로 보인다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로