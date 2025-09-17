밀레코리아, 프리미엄 진공청소기 ‘가드’ 공식 출시

이미지 확대
서울 강남구 웨스틴 서울 파르나스 앰배서더 스위트에서 모델들이 독일 프리미엄 가전 브랜드 밀레코리아 프리미엄 유선 진공청소기 '가드(Guard)'를 선보이고 있다. 2025.9.17
서울 강남구 웨스틴 서울 파르나스 앰배서더 스위트에서 모델들이 독일 프리미엄 가전 브랜드 밀레코리아 프리미엄 유선 진공청소기 ‘가드(Guard)’를 선보이고 있다. 2025.9.17 이지훈 기자
서울 강남구 웨스틴 서울 파르나스 앰배서더 스위트에서 모델들이 독일 프리미엄 가전 브랜드 밀레코리아 프리미엄 유선 진공청소기 ‘가드(Guard)’를 선보이고 있다. 2025.9.17 이지훈 기자
서울 강남구 웨스틴 서울 파르나스 앰배서더 스위트에서 모델들이 독일 프리미엄 가전 브랜드 밀레코리아 프리미엄 유선 진공청소기 ‘가드(Guard)’를 선보이고 있다.
가드 청소기는 미세먼지를 99.99% 여과해 쾌적한 실내 공기를 유지한다. 이번 신제품은 ‘가드 S1’, ‘가드 M1’, ‘가드 L1’ 등 세 가지 라인업으로 구성돼 소비자들의 청소 습관에 따라 각각 차별화된 기능을 제공한다.
