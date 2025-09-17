[서울데이터랩]코오롱모빌리티그룹 +29.93% 상승…실시간 상승률 1위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

17일 오전 9시 10분 코오롱모빌리티그룹(450140)이 등락률 +29.93%로 상승률 1위를 차지했다. 코오롱모빌리티그룹은 개장 직후 5분간 1,351,028주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 2,990원 오른 12,980원이다.한편 코오롱모빌리티그룹의 PER은 -196.67로 수익성이 부정적임을 나타내며, ROE는 -5.62%로 수익성이 부족한 상황이다.이어 상승률 2위 코오롱모빌리티그룹우(45014K)는 현재가 24,750원으로 주가가 29.92% 상승하고 있다. 상승률 3위 농심홀딩스(072710)는 현재 136,700원으로 12.14% 급등하며 긍정적인 모습을 보이고 있다. 상승률 4위 한국ANKOR유전(152550)은 7.41% 상승하며 261원에 거래되고 있다. 상승률 5위 신성이엔지(011930)는 5.94%의 상승세를 타고 1,801원에 거래되고 있다.6위 선진(136490)은 현재가 11,880원으로 5.69% 상승 중이다. 7위 KTcs(058850)는 현재가 2,960원으로 5.34% 상승 중이다. 8위 한국석유(004090)는 현재가 14,830원으로 5.03% 상승 중이다. 9위 사조동아원(008040)은 현재가 1,461원으로 4.58% 상승 중이다. 10위 빙그레(005180)는 현재가 77,300원으로 4.32% 상승 중이다.이밖에도 삼아알미늄(006110) ▲3.97%, 오뚜기(007310) ▲3.89%, 롯데관광개발(032350) ▲3.68%, SJG세종(033530) ▲3.66%, 삼영(003720) ▲3.33%, 대성에너지(117580) ▲3.19%, SNT모티브(064960) ▲3.11%, 태영건설우(009415) ▲3.01%, 한국화장품(123690) ▲2.93%, 에이피알(278470) ▲2.82% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]