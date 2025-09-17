[서울데이터랩]엠와이엑스 파이낸스·이뮤터블엑스·파일코인, 24시간 상승률 상위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 엠와이엑스 파이낸스(MYX)가 24시간 동안 11.41%의 상승률을 기록하며 가장 주목받고 있다. 엠와이엑스 파이낸스의 가격은 현재 1만 6149원이며, 시가총액은 약 3조 1831억 원에 달한다. 이 토큰은 주로 금융 플랫폼에서 활용되며, 탈중앙화 금융(DeFi) 생태계에서의 중요성을 점점 더해가고 있다.다음으로 이뮤터블엑스(IMX)는 8.81% 상승하여 949원에 거래되고 있다. 시가총액은 1조 8411억 원이다. 이뮤터블엑스는 블록체인 기반의 게임 및 NFT 플랫폼으로, 빠른 거래 속도와 낮은 수수료를 강점으로 내세우며 주목받고 있다. 이는 개발자와 사용자 모두에게 매력적인 선택지가 되고 있다.파일코인(FIL)도 8.00%의 상승세를 보이며 3598원에 거래되고 있다. 파일코인의 시가총액은 2조 4802억 원이다. 파일코인은 탈중앙화 데이터 저장 네트워크로, 데이터 저장 비용을 절감하고 보안을 강화하는 데 중점을 두고 있다. 이를 통해 파일코인은 데이터 저장 시장에서의 입지를 굳히고 있다.도그위프햇(WIF)은 6.36% 상승하여 1290원에 거래 중이며, 시가총액은 1조 2886억 원이다. 이 토큰은 주로 디지털 자산 관리 플랫폼에서 사용되며, 사용자에게 보다 효율적이고 안전한 거래 환경을 제공하는 것을 목표로 하고 있다.맨틀(MNT)은 5.04%의 상승률을 기록하며 2378원에 거래되고 있다. 시가총액은 7조 7384억 원으로, 맨틀은 스마트 계약 플랫폼으로서 다양한 분산 애플리케이션(dApp)을 지원하며 블록체인 생태계의 확장을 도모하고 있다.한편, 옵티미즘(OP)은 4.70% 상승하여 1074원에 거래되고 있으며, 모네로(XMR)는 4.52% 상승한 44만 351원에 거래 중이다. 월드 리버티 파이낸셜 토큰(WLFI)은 4.12% 상승하여 307원에 거래되고 있다. 같은 시각, 봉크(BONK)는 3.57% 상승하여 0.0333원에 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]