[서울데이터랩]빅테크 7종목, 혼조세로 마감

16일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 혼조세를 보였다. 일부 종목은 상승세를 보인 반면, 다른 종목은 하락세를 기록하였다.엔비디아(NVDA)는 1.61% 하락한 174.88달러로 거래를 마감하였다. 마이크로소프트(MSFT)는 1.23% 하락하여 509.04달러를 기록하였다. 애플(AAPL)은 0.61% 상승한 238.15달러에 거래를 마쳤다.아마존닷컴(AMZN)은 1.13% 상승하며 234.05달러를 기록하였다. 메타(META)는 1.87% 상승한 779.00달러로 마감하였다. 브로드컴(AVGO)은 1.12% 하락하여 360.00달러를 기록하였다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 0.18% 하락한 251.16달러로 보합세를 유지하였다.금일 가장 많이 거래된 종목은 테슬라(TSLA)로, 101,108,717주의 거래량과 423억 USD, 약 58조 3,779억원의 거래대금을 기록하였다. 테슬라의 시가총액 대비 거래대금 비중은 약 31.1%에 해당한다. 엔비디아는 138,137,445주의 거래량과 242억 USD, 약 33조 4,575억원의 거래대금을 기록하며 두 번째로 많은 거래가 이루어졌다. 마이크로소프트는 19,652,941주의 거래량과 100억 USD, 약 13조 8,647억원의 거래대금을 기록했다. 엔비디아와 마이크로소프트의 시가총액 대비 거래대금 비중은 각각 5.7%와 2.6%를 기록했다.