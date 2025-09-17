[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

16일(현지시간) 미국 주요 증시 지수는 전반적으로 보합세를 보였다. 다우존스, 나스닥 종합, S&P 500 지수 모두 소폭 하락하며 큰 변동성 없이 장을 마감했다.다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 45,757.90포인트로 마감하며 전일 대비 125.55포인트(-0.27%) 내렸다. 하루 거래량은 443,410천주로 기록됐으며, 장중 최고가는 45,967.11포인트, 최저가는 45,667.42포인트였다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 22,333.96포인트로 마감하여 전일 대비 14.79포인트(-0.07%) 내렸다. 거래량은 1,488,315천주였으며, 장중 최고가는 22,397.50포인트, 최저가는 22,308.78포인트였다. S&P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 6,606.76포인트로 마감하며 8.52포인트(-0.13%) 하락했다. 거래량은 2,888,764천주였고, 최고가는 6,626.99포인트, 최저가는 6,600.11포인트였다.한편, 다우운송 지수는 15,648.03포인트로 마감하며 72.75포인트(0.47%) 올랐다. 필라델피아 반도체 지수는 6,079.22포인트로 마감하여 19.39포인트(0.32%) 상승했다. 나스닥 100 지수는 24,274.25포인트로 마감하며 19.53포인트(-0.08%) 내렸다.VIX 지수는 16.36으로 마감하며 전일 대비 0.67포인트(4.27%) 상승했다. 이는 시장의 변동성이 다소 증가했음을 나타낸다. VIX 지수가 20 미만인 현재 수준은 여전히 안정적인 시장 상황을 시사한다.