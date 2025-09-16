푸드나무, 최대주주 대상 100억 원 규모 제3자배정 유상증자 결정

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닭가슴살 및 간편 건강식 전문 플랫폼 ‘랭킹닭컴’을 운영하는 (주)푸드나무(대표이사 김도형)는 최대주주인 (주)온힐파트너스를 대상으로 100억 원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 16일 밝혔다.이번 유상증자는 재무 안정성 강화와 글로벌 시장 공략을 포함한 중장기 성장 전략을 가속화하기 위한 조치로, 확보된 자금은 운영자금 확보와 단기차입금 상환에 우선 투입될 예정이다.푸드나무는 올해 4월 30억 원, 7월 최대주주 대상 100억 원 규모의 유상증자를 연이어 성공적으로 완료하며 재무 건전성을 이미 한 차례 강화한 바 있다. 여기에 이번 유상증자를 통해 자본잠식을 완전히 해소하며, 재무구조 개선에 결정적인 전환점을 마련했다.회사는 지속적인 자본 확충을 통해 재무 건전성을 더욱 견고히 다지고, 안정된 기반 위에서 사업 경쟁력 강화와 성장 가속화에 힘쓸 계획이다.푸드나무 관계자는 “이번 결정은 최대주주의 책임경영 의지를 반영함과 동시에 기업가치를 장기적으로 끌어올리기 위한 전략적 판단”이라며 “재무 건전성을 강화하는 한편, 본업 경쟁력과 성장 기반을 더욱 공고히 해 나갈 것”이라고 밝혔다.이어서 “2024년 말 연결기준 4,913.10%에 달했던 부채비율을 올해 자금조달 및 자산 매각 등을 통해 확보한 자금으로 금융차입금을 상환함으로써, 2025년 말에는 부채비율을 200% 이내로 낮출 수 있을 것으로 전망한다”고 덧붙였다.한편, 푸드나무는 이번 유상증자를 계기로 해외 시장 진출에 더욱 박차를 가할 계획이다. 미국과 중국에 이미 자회사 설립을 완료하고 시제품 생산까지 마친 상태이며, 연내 현지 판매를 앞두고 있다. 푸드나무는 현지화된 브랜드 포지셔닝과 지속 가능한 유통망 구축을 목표로 단기적으로는 실적 개선과 매출 확대를, 장기적으로는 글로벌 시장에서의 입지 강화 및 안정적인 수익 구조 확립을 추진할 방침이다.또한 해외 판매 개시와 함께 브랜드 인지도 제고 및 충성 고객층 확보에 적극적으로 나설 예정이다. 푸드나무는 이러한 전략을 통해 국내 건강식품 시장에서의 리더십을 더욱 공고히 하는 동시에 글로벌 무대에서 새로운 성장 동력을 창출하겠다는 포부다.