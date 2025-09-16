락피도, ‘티니핑 건강 젤리’ 7종 다이소 입점

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

생애주기별 영양 설계 전문 브랜드 락피도가 인기 애니메이션 캐치!티니핑과 협업해 선보이는 신제품 ‘티니핑 건강 젤리’ 7종을 출시하고, 전국 다이소 매장에 공식 입점했다.이번 입점을 통해 락피도는 다이소 내 어린이 건강기능식품 카테고리를 한층 풍성하게 확장하며, 합리적인 소비와 건강을 동시에 중시하는 소비자들의 요구에 부응하게 되었다.‘티니핑 건강 젤리’는 다이소 전용 어린이 건강식품으로, ▲종합영양 ▲면역 ▲뼈 건강 등 7가지 주요 건강 고민을 고려해 맞춤 설계되었다. 제품별로 다양한 맛과 영양 성분을 담아 아이들의 일상 속 균형 잡힌 영양 보충을 돕는다.제품 구성은 건강기능식품 5종(▲티니핑 비타스틱 ▲티니핑 면역스틱 ▲티니핑 칼슘스틱 ▲티니핑 철분스틱 ▲티니핑 쾌변스틱)과 일반 건강 식품 2종(▲티니핑 아르기닌스틱 ▲티니핑 빌베리스틱)으로 이루어져 있다.스틱 젤리 타입이라 간편하게 섭취 가능하며, 상큼한 과일 맛을 더해 아이들이 즐겁게 먹을 수 있다. 또한 착색료, 액상과당 등 불필요한 첨가물을 배제해 부모들도 안심하고 선택할 수 있다.패키지에는 캐치!티니핑 시즌5의 주인공 ‘하츄핑’을 비롯해 왕자핑, 오로라핑, 나눔핑 등 신규 캐릭터가 등장해 어린이 소비자들의 눈길을 사로잡는다.락피도 관계자는 “이번 다이소 입점을 통해 소비자들이 락피도의 건강기능식품을 더욱 가까이에서 만날 수 있게 됐다”며 “합리적인 가격으로 아이들의 건강을 챙길 수 있는 기회가 되길 바란다”고 전했다.