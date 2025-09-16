2025 항공산업 잡페어, 꿈을 향한 열정

이미지 확대 16일 서울 강서구 코엑스 마곡에서 열린 제8회 항공산업 잡페어를 찾은 구직자들이 구직 상담을 받고 있다. 올해로 8회째를 맞는 이번 박람회는 2018년부터 매년 열린 항공산업 취업 박람회다. 2025.9.16 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 16일 서울 강서구 코엑스 마곡에서 열린 제8회 항공산업 잡페어를 찾은 구직자들이 구직 상담을 받고 있다. 올해로 8회째를 맞는 이번 박람회는 2018년부터 매년 열린 항공산업 취업 박람회다. 2025.9.16 이지훈 기자

16일 서울 강서구 코엑스 마곡에서 열린 제8회 2025 항공산업 잡페어가 구직자들로 붐비고 있다. 올해로 8회째를 맞는 이번 박람회는 2018년부터 매년 열린 항공산업 취업 박람회로 구직자에게는 실질적인 취업 기회를, 기업에게는 맞춤형 인재를 만나는 기회의 장이다.이번 잡페어에는 약 60여 개의 항공 관련 기업·기관이 참여해 ‘현장채용관’, ‘기업 일대일 상담 및 홍보관’, ‘채용설명회’ 등을 통해 실질적인 채용 기회를 제공했다.