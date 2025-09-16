NE능률, ‘제4회 NELT 경진대회’ 성료 “누적 응시생 50만명 돌파”

이미지 확대 (사진=엔이능률 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=엔이능률 제공)

교육 플랫폼 선도기업 NE능률은 ‘제4회 넬트(NELT) 전국 영어학력 경진대회’를 성황리에 마쳤다고 밝혔다.이번 대회에는 전국의 초·중·고 공부방, 교습소, 어학원, 입시학원 등 2,500여 개 학원이 참가했으며, 총 7만 명 이상의 학생이 응시해 역대 최대 규모를 기록했다. 이로써 넬트는 누적 응시생 50만 명을 돌파하며 전국 단위 최대 규모의 영어시험으로 확고히 자리매김했다.넬트(NELT)는 NE능률이 자체 개발한 IBT(Internet Based Test) 방식의 영어 레벨 테스트이다. 한국 교육과정 기준에 맞춰 설계되어 응시자의 영어 실력을 정확히 진단하고 전국 단위 객관적 성적 지표를 제공한다.NE능률 관계자는 “지난 7월 1일부터 8월 31일까지 진행된 이번 넬트 경진대회는 1학기를 마친 학원과 학생들이 학습 성과를 객관적으로 점검하고, 새 학기 실력 향상 목표를 세울 수 있는 유의미한 기회를 제공하기 위해 마련되었다”라고 밝혔다.이번 대회에 참가한 각 학원은 자체 기준을 통해 우수한 성적을 거둔 학생들에게 대상, 최우수상, 우수상, 장려상 등을 시상하며 대회를 마무리했다. NE능률은 대회를 원활히 운영할 수 있도록 공식 홈페이지를 통해 홍보물, 시상 서식 등 필요한 자료를 제공하여 학원의 운영 부담을 줄였다.또한, 응시생 중 동 학년 대비 상위 석차를 기록한 학생과 종합 또는 영역별 학업 성취도가 향상된 13,000여 명에게 넬트 공식 성적 인증서를 발급하며 시험의 신뢰도를 더했다. 이는 학생과 학부모들에게 객관적인 학업 실력 지표를 제공하기 위한 NE능률의 노력으로 평가된다.NE능률은 이번 경진대회의 성공적 운영을 기반으로 누적 응시생 50만 명이라는 기록적인 성과를 달성했다. 이는 넬트가 단순한 시험을 넘어 전국 단위 교육 평가의 기준으로 자리 잡았음을 의미한다.NE능률은 제4회 대회의 성공적 개최에 힘입어 ‘제5회 넬트 전국 영어학력 경진대회’를 2026년 1월에 개최한다고 밝혔다. 참가 학원 모집은 10월 중 시작될 예정이다.