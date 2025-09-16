종로구의회 정재호 부의장, (주)바로웰과 종로시민 건강증진 정책 협력 양해각서 체결

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

종로구의회 정재호 부의장은 9월 15일 헬스케어 벤처기업 (주)바로웰(대표:김수열 브랜드: 메딜런스)과 종로구의회와 ‘종로시민 체형 불균형 예방 및 건강증진을 위한 정책·ESG 협력 양해각서(MOU)’를 체결했다.이번 협약을 정 부의장은 정책적·행정적 지원을 담당하고, 바로웰은 AI 체형 측정 기술과 앱을 활용해 개인별 전자 리포트를 6개월 동안 제공하는 맞춤 운동 관리 서비스를 운영한다.성과 지표를 객관적으로 뒷받침하는 협력 체계가 핵심이며, 사업 집행과 예산 편성은 향후 종로구청 및 관계기관과의 협의·승인을 거쳐 확정된다.이번 협약은 종로구의회 정재호 부의장이 정책 리더십을, 구청이 집행 역량을, 민간이 기술을 맡는 민·관·정 협력의 출발점으로, ESG 가치와 시민 건강증진을 함께 실현하는 지속 가능한 모델로 기대를 모으고 있다.정재호 부의장은 “100세 시대 시민 건강은 하루아침에 만들어지지 않는다”며 “종로구의회가 정책적 기반을 마련해 지속 가능한 시민 건강증진 모델을 확산시키고, 구청과 협력해 시민이 체감할 수 있는 예방·관리 사업이 안정적으로 추진되도록 선도적 역할을 하겠다”고 강조했다.바로웰 김수열 대표는 “종로시민대상 체형불균형을 예방할 수 있도록 지원하고, ISO 품질·환경·보건 인증과 벤처기업 인증을 기반으로 전자 리포트를 도입해 종이 사용을 줄여 환경(E) 보호에 기여하며, 청소년·어르신 등 전 세대를 포용하는 사회(S) 가치를 실천하고, 투명한 데이터 관리로 거버넌스(G)를 강화하겠다”고 밝혔다.