민트리, 더현대 서울 비클린 매장서 팝업스토어 운영…9월 24일까지

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
프리미엄 두피홈케어 브랜드 ‘민트리(Mintree)’가 9월 16일(화)부터 24일(수)까지 9일간, 현대백화점 더현대 서울 지하2층 비클린(Be Clean) 매장에서 팝업스토어를 운영한다.
민트리는 현대백화점 목동점과 판교점 비클린 매장에서 팝업을 성공적으로 진행하며 소비자들로부터 높은 관심을 얻은 바 있다. 이번 더현대 서울 팝업은 이러한 성과를 기반으로, 보다 많은 고객에게 민트리의 전문적인 두피·모발 케어 솔루션을 직접 경험할 기회를 제공하기 위해 마련됐다.
해당 팝업스토어에서는 브랜드의 대표 제품인 ▲스파클링 스칼프 스케일러 ▲헤어밸런싱 스칼프먼트 ▲스칼프 리커버리 앰플 등을 체험할 수 있다. 현장을 방문하는 고객에게는 무료 두피 진단 서비스가 제공되며, 구매 고객 대상 최대 72% 할인 혜택, 꽝 없는 럭키 드로우 이벤트, 구매 금액별 사은품 증정 등 다양한 프로모션이 진행된다.
민트리 강혜림 이사는 “민트리는 ‘건강한 두피가 좀 더 나은 내일을 만든다’는 브랜드 철학을 바탕으로 차별화된 제품과 경험을 제공해 왔다”며, “이번 더현대 서울 팝업스토어를 통해 고객들이 민트리의 혁신적인 두피 케어 솔루션을 직접 체험하고 브랜드 가치를 확인할 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.
이어 “민트리는 앞으로도 주요 백화점 및 오프라인 접점을 확대해 소비자와의 접점을 강화하고, 체험형 마케팅을 통해 브랜드 인지도를 높여 나갈 계획”고 덧붙였다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지