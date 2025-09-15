국내 최고가 명품침대 렉스필, 고객 맞춤형 ‘비스포크 침대’ 제작 시작

이미지 확대 (사진=렉스필 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=렉스필 제공)

프리미엄 침대 브랜드이 고객의 요구와 공간 인테리어에 맞춘 비스포크(맞춤형) 침대 제작을 본격적으로 시작한다고 15일 밝혔다. 이번 비스포크 라인의 출시는 국내 최고가 명품침대 브랜드로서 렉스필이 고객의 눈높이에 더욱 부합하는 새로운 서비스를 선보이는 것이다.비스포크 침대는 단순히 규격화된 제품을 판매하는 것이 아니라, 고객 개개인의 라이프스타일과 공간 철학, 그리고 인테리어 콘셉트까지 반영해 단 하나뿐인 맞춤형 침대를 제작하는 것이 특징이다. 특히 최고급 명품 브랜드로서 렉스필은 고객이 원하는 소재, 컬러, 디자인, 디테일을 세밀하게 반영하여, 침대를 넘어 럭셔리 라이프스타일의 완성품을 제공한다.렉스필은 이미 ‘국내 최고가 명품침대’, ‘우승자의 침대’, ‘마법의 침대’, 그리고 ‘김혜성 침대’, ‘유해란 침대’, ‘노승희 침대’, ‘유현조 침대’, ‘김홍택 침대’, ‘문도엽 침대’, ‘옥태훈 침대’ 등 수많은 별칭으로 불리며 브랜드 가치를 입증해왔다.특히 세계 특허 기술로 개발된 의료용 소재를 최초 적용해, 하중을 효율적으로 분산시켜 편안한 수면 자세 유지에 도움을 주고, 체온을 고르게 분산시켜 쾌적한 환경을 제공하는 것이 특징이다. 이러한 기술적 차별성은 렉스필을 “지구상에 현존하는 가장 편안한 침대”,로 불리게 한 원동력이다.렉스필 관계자는 “렉스필은 고객에게 단순한 가구가 아닌 삶의 품격을 완성하는 명품을 제공하는 브랜드”라며 “비스포크 라인을 통해 고객 개개인의 취향과 눈높이에 맞춘 맞춤형 명품 침대를 제작해, 프리미엄 수면 시장의 새로운 기준을 제시할 것”이라고 전했다.