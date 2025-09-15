[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 휴림로봇 거래대금 무려 3,035억 돌파

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 휴림로봇 거래대금 무려 3,035억 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-15 13:11
수정 2025-09-15 13:11
이미지 확대


코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 강세를 보인다.

15일 한국거래소에 따르면, 휴림로봇(090710)이 87,380,179주가 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 3,655원이며, 거래대금은 303,550백만원으로 시가총액의 6.95%에 해당한다. 이는 투자자들의 집중적인 매수세가 있음을 시사한다. PER은 228.44로 높은 수준이고, ROE는 -5.59로 부진하다. 텔콘RF제약(200230)은 31,159,304주의 거래량을 기록하며 거래량 2위를 기록했다. 현재 주가는 1,380원이며, 거래대금은 43,471백만원으로 시가총액의 4.59%를 차지한다. PER은 -2.40, ROE는 -28.11로 재무 상태가 좋지 않음을 나타낸다.

KBI메탈(024840)은 현재가 2,045원, 등락률 13.55%로 26,245,995주가 거래되며 거래량 3위를 기록한다. 한라캐스트(125490)는 6,270원으로 22.70% 상승하며 18,368,556주가 거래된다. 코닉오토메이션(391710)은 3,115원으로 7.23% 상승하며 16,766,818주의 거래량을 보인다. 로보로보(215100)는 7,070원으로 10.30% 상승하며, 현대무벡스(319400)는 9,190원으로 1.43% 상승한다. 아이비젼웍스(469750)는 1,575원으로 8.62% 상승하며 11,355,291주가 거래되고, PS일렉트로닉스(332570)는 6,390원으로 5.62% 상승한다. 휴림에이텍(078590)은 567원으로 21.15% 급등하며 9,105,133주를 기록한다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 베셀(177350) ▲5.92%, 빌리언스(044480) ▼9.12%, 제닉스로보틱스(381620) ▲17.52%, 코칩(126730) ▲13.89%, 유니셈(036200) ▲9.03%, 유니슨(018000) ▲2.66%, TPC(048770) ▲29.83%, 나노실리칸첨단소재(286750) ▲26.91%, 대창솔루션(096350) ▼6.07%, 동양에스텍(060380) ▲4.23% 등의 성적을 기록했다.

주목할 만한 종목으로는 급등세를 보이는 한라캐스트와 휴림에이텍이 있다. 한라캐스트는 시가총액의 4.69%에 해당하는 거래대금과 함께 22.70%의 상승률을 기록, 투자자들의 강한 관심을 받고 있다. 반면, 빌리언스는 9.12%의 하락률과 낮은 거래대금으로 약세를 면치 못하고 있다. 대창솔루션 역시 6.07%의 하락률을 기록하며 부진한 모습을 보인다.

전체적으로 코스닥 시장은 상승 종목이 많은 가운데, 일부 종목이 급등세를 보이며 활발한 거래가 이루어지고 있다. 높은 거래대금과 상승률을 기록한 종목들이 투자자들의 주요 관심사로 떠오르고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
