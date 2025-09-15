[서울데이터랩]파마리서치 3.88% 하락 코스닥 상위권 혼조세

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스닥 시가총액 상위 종목들이 혼조세를 보이고 있다.15일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 알테오젠(196170)(액면가 500원)은 현재가 494,000원으로 전 거래일 대비 0.51% 상승하고 있다. 상장주식수 53,465주에 외국인비율이 14.47%인 이 종목은 PER 280.05, ROE 29.52로, 재정 상태가 양호한 모습을 보인다. 2위 에코프로비엠(247540)(액면가 500원)은 현재 120,900원으로 1.60% 상승하며 거래량 211,225주를 기록하고 있다. 외국인비율은 12.05%이며, PER -152.65, ROE -6.26으로, 실적 개선이 필요한 상황이다.3위 에코프로(086520)는 50,400원으로 2.65% 상승하며 거래량은 344,222주이다. 레인보우로보틱스(277810)는 2.04% 상승하여 300,500원에 거래되고 있으며, 거래량은 195,236주를 기록하고 있다. 반면, 파마리서치(214450)는 619,000원으로 3.88% 하락하며 거래량 96,376주를 보이고 있다. 에이비엘바이오(298380)는 103,600원으로 1.61% 하락 중이며 거래량은 362,578주이다.한편 시가총액 20위권 종목들은 휴젤(145020) ▲0.62%, 코오롱티슈진(950160) ▼3.83%, 리노공업(058470) ▲1.02%, 클래시스(214150) 0.00%, 케어젠(214370) ▲7.23%, 에스엠(041510) ▼1.68%, 보로노이(310210) ▼3.57%, JYP Ent.(035900) ▼1.04%, 이오테크닉스(039030) ▲0.46%, 실리콘투(257720) ▼1.32% 등의 성적을 기록하고 있다.전체적으로 코스닥 시장은 상승과 하락이 혼재된 모습을 보이고 있으며, 외국인 투자자의 비율과 거래량은 종목별 주가 변동에 큰 영향을 미치고 있다. 특히 거래량이 높은 종목들이 상대적으로 큰 등락을 보이는 경향을 나타내고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]